Euro 2024, alla scoperta della Danimarca: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

Dimenticare il flop iridato e recuperare quel piglio visto nell’ultima edizione della kermesse continentale. Questa la “mission” di una Danimarca che in questo 2024 ha dato buoni feedback in amichevole (pareggio a reti inviolate contro la Svizzera, vittorie contro Isole Far Oer, Svezia e Norvegia), dimostrando di essere una formazione compatta, con alcune individualità di spicco e qualche limite già palesatosi come l’assenza di un fantasista puro che conferisca creatività alla manovra, ma anche di esterni offensivi in grado di graffiare adeguatamente. Ciò non toglie che i biancorossi siano ben quotati per passare l’ostacolo dei gironi ed accedere al tabellone della fase ad eliminazione diretta. Esordio il pomeriggio del 16 giugno a Stoccarda contro la Slovenia, a seguire l’impegno coi vicecampioni in carica dell’Inghilterra (al WaldStadion di Francoforte il 20 giugno) e chiusura di girone all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro la Serbia.

La storia

Protagonista di una delle imprese più belle nella storia del calcio continentale (vittoria ad Euro 1992 dopo essere stata ripescata all’ultimo momento, in seguito all’esclusione dell’allora Jugoslavia), la Danimarca si presenta all’appuntamento dopo la semifinale di tre anni fa, eliminata dall’Inghilterra con un gol di Kane nel primo tempo supplementare. L’over time fu fatale anche in occasione dell’altro ingresso nella top 4 datato 1984 – con la storica squadra dei fratelli Olsen, Arnesen, e degli italiani Berggreen, Michael Laudrup ed Elkjaer-Larsen – quando la beffa prese forma ai rigori contro la Spagna. Le ultime apparizioni internazionali riguardano i Mondiali di Qatar 2022 (fuori nel girone dopo le sconfitte con Francia ed Australia e lo 0-0 con la Tunisia) e la Nations League, terminata sfiorando la Final Four sfumata per un punto nel Gruppo 1 della Lega A vinto dalla Croazia.

Come si è qualificata

La Danimarca ha apposto il visto d’ingresso per la partecipazione ad Euro 2024 con un gara di anticipo, grazie al primo posto acquisito dopo la penultima gara del Gruppo H. Se si eccettua la sconfitta patita nella prima trasferta del girone (2-3 contro il Kazakistan, poi battuto 3-1 nel return-match), il cammino dei biancorossi ha fatto registrare pochissime incertezze: cinque affermazioni su altrettante gare interne, doppia vittoria contro Finlandia e San Marino, ed un pareggio contro la Slovenia battuta al ritorno per mettere al sicuro la leadership. Completamente indolore, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, il k.o. subito in Irlanda del Nord nell’ultima sfida.

L’allenatore

Festeggerà – o perlomeno spera di farlo – il quarto anniversario della sua nomina a ct in Germania, Kasper Hjulmand. La sua storia come allenatore è legata a doppio filo con la “sua” Danimarca, visto che nel suo curriculum figurano quasi esclusivamente esperienze in patria, con l’unica eccezione di un anno trascorso proprio in Bundesliga – alla guida del Magonza – ma conclusosi con un esonero complice anche il clamoroso tonfo nei preliminari di Europa League 2014/2015 con i greci dell’Asteras Tripolis. Decisamente più fruttuoso il cammino nella Superligaen, vinta al timone del Nordsjælland con cui ha anche conquistato un secondo ed un terzo posto, prima del divorzio a marzo 2019 ed il successivo incarico assegnatogli dalla federazione. Fa della versatilità il suo punto di forza, avendo disegnato la Danimarca con un assetto variabile che ha previsto sia il ricorso ad un 4-3-3 puro che una difesa a tre con uno o due trequartisti a muoversi tra le linee.

Le stelle

Squadra dalle fondamenta solide, la Danimarca, costruita su una difesa che può contare sull’esperienza tra i pali del 37enne figlio d’arte Kasper Schmeichel – papà Peter ha collezionato 129 “caps” con la maglia biancorossa – e dal capitano Simon Kjaer (da quindici anni in nazionale e recordman assoluto di presenze). A cui si aggiungono due colonne come lo statuario Joachim Andersen, da quattro anni in Premier ed attualmente al Crystal Palace e soprattutto Andreas Christensen, che ha fatto fortuna al Barcellona. A centrocampo, curiosità per un Højbjerg utilizzato part-time al Tottenham ma soprattutto per Hjulmand – titolarissimo allo Sporting Lisbona – e per quel Christian Eriksen a cui sarà affidato il compito di raccordare la linea mediana con il reparto offensivo. Che, manco a dirlo, avrà bisogno delle reti di Højlund (forse supportato da Wind, punta che milita in Bundesliga con il Wolfsburg): nella sponda rossa di Manchester, in una stagione disgraziata, ne ha messi dentro 16 in 43 presenze. Normale che i destini danesi siano legati a doppio filo con la sua capacità di essere decisivo nell’area avversaria.

I convocati

Portieri: Kasper Schmeichel (Anderlecht), Frederik Ronnow (Union Berlino), Mads Hermansen (Leicester).

Difensori: Simon Kjaer (Milan), Joakim Maehle (Wolfsburg), Jannik Vestergaard (Leicester), Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelsson (Galatasaray), Victor Kristiansen (Bologna), Alexander Bah (Benfica), Andreas Christensen (Barcellona), Rasmus Kristensen (Roma).

Centrocampisti: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (Anderlecht), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Mikkel Damsgaard (Brentford), Morten Hjulmand (Sporting), Jacob Bruun Larsen (Burnley), Andreas Skov Olsen (Bruges), Christian Thers Norgaard (Brentford).

Attaccanti: Yussuf Poulsen (Lipsia), Kasper Dolberg (Anderlecht), Jonas Wind (Wolfsburg), Rasmus Hojlund (Manchester United), Anders Dreyer (Anderlecht).