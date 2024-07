Le tre più grandi delusioni di Euro 2024

Euro 2024 sta per volgere al termine. Domenica 14 luglio, a Berlino, si disputerà infatti l'ultimo atto del torneo, che vedrà l'una di fronte all'altra Spagna e Inghilterra, capaci di avere rispettivamente la meglio in semifinale su Francia e Olanda. Le Furie Rosse ed i Tre Leoni si contenderanno quindi il titolo raccogliendo il testimone dell'Italia, vincitrice della passata edizione, mentre altre Nazionali sono costrette a leccarsi le ferite. Vediamo quali, a nostro parere, sono state le delusioni maggiori di questi campionati europei.

Francia

Sì, a primo impatto potrebbe forse suonare strano vedere nella lista delle maggiori delusioni la Francia, il cui percorso si è interrotto soltanto in semifinale, ma il cammino dei transalpini, malgrado l'approdo tra le prime quattro, è stato ben al di sotto delle aspettative. La formazione di Deschamps non ha mai convinto nel corso del torneo, trovando la via del gol su azione soltanto una volta (proprio nella semifinale contro la Spagna) nonostante l'enorme potenziale offensivo. Una squadra, quella francese, che già nella fase a gironi aveva mostrato qualche lacuna di troppo, raccogliendo soltanto cinque punti in tre gare e chiudendo al secondo posto alle spalle dell'Austria il gruppo D. Negli ottavi è poi arrivata la vittoria in extremis contro il Belgio grazie all'autorete di Vertonghen, ai quarti quella ai calci di rigore con il Portogallo. La solidità difensiva, almeno quella, non si discute, ma dalla Francia ci aspettavamo tutti qualcosa in più.

Serbia

L'eterna incompiuta. Malgrado un organico che può contare su giocatori di livello internazionale come Tadic, Vlahovic, Milinkovic-Savic, Mitrovic e via discorrendo, il cammino della Serbia si è interrotto già nella fase a gironi. La formazione di Stojkovic non è riuscita a portare a casa neanche una vittoria, chiudendo mestamente all'ultimo posto il gruppo C alle spalle di Inghilterra, Danimarca e Slovenia. Un vero e proprio peccato, dato che almeno una qualificazione agli ottavi tra le migliori terze era, sulla carta, ampiamente alla portata.

Italia

Eh sì, tra le maggiori delusioni di Euro 2024 era impossibile, purtroppo, non inserire la nostra Italia. Una spedizione disastrosa, quella degli azzurri, capaci di superare la fase a gironi soltanto grazie alla perla in extremis di Zaccagni contro la Croazia e poi eliminati (e umiliati) dalla Svizzera agli ottavi. In quattro gare giocate, la formazione di Spalletti ha convinto solamente nel primo tempo del match contro l'Albania, poi il buio completo. Imbarazzanti, in particolare, le prove offerte contro Spagna e Svizzera, con la nostra Nazionale in costante balìa degli avversari. E probabilmente, proprio all'Italia (che al torneo si presentava da campione in carica) spetta il triste titolo di delusione più grande.