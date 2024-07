Chi è Diogo Costa, il portiere pararigori del Portogallo

La qualificazione ai quarti di finale di Euro 2024, per il Portogallo, porta una firma: quella di Diogo Costa. Sì, perché il portiere, nella sfida contro la Slovenia, non solo ha salvato il risultato nel corso dei tempi supplementari con un super intervento su Sesko, ma è poi riuscito ad opporsi ai tentativi di Ilicic, Balkovek e Verbic dal dischetto regalando ai suoi la qualificazione ai calci di rigore. Una prestazione superlativa, quella dell'estremo difensore lusitano, che proverà adesso a ripetersi nell'infuocato match contro la Francia, in programma venerdì 5 luglio alle 21 ad Amburgo.

Il profilo di Diogo Costa

Nato a Rothrist, in Germania, il 19 settembre 1999 da genitori portoghesi, Diogo Costa è cresciuto nei settori giovanili di Povoa do Lanhoso e Porto, club nel quale è approdato nel 2010. Il 6 agosto 2017 ha esordito con la squadra riserve dei biancoblù in occasione del match contro il Gil Vincente, in LigaPro, mentre il debutto in prima squadra è arrivato il 25 settembre 2019 nella partita inaugurale del girone della Taça da Liga della stagione 2019-20, mantenendo la porta inviolata nella vittoria per 1-0 in casa contro il Santa Clara. La sua prima presenza in Primeira Liga, il massimo campionato portoghese, è avvenuta invece il successivo 10 novembre.

Il ruolo di portiere titolare, complice l'infortunio di Marchesin, Diogo Costa lo ha poi conquistato nella stagione 2021-2022. Da quel momento, grazie a prestazioni sempre di livello, non ha più perso il posto ed anzi, le sue prestazioni gli sono valse la chiamata in pianta stabile in Nazionale, dove, strada facendo, ha soppianto Rui Patricio nelle gerarchie. Ed il ct Roberto Martinez, anche per Euro 2024, lo ha preferito all'ormai ex romanista: una fiducia che Diogo Costa, fin qui, ha ripagato alla grandissima.