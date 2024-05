Euro 2024, le date da cerchiare in rosso sul calendario

Prenderanno il via il 14 giugno gli Europei 2024. Sede della rassegna, giunta alla sua 17esima edizione, la Germania: il torneo, dopo l'edizione itinerante del 2020 (poi rinviata al 2021 a causa della pandemia di Covid), tornerà quindi ad essere ospitato da un solo Paese. Invariata la formula, che, a partire dal 2016, prevede 24 nazionali al via, le quali, nel sorteggio dello scorso 2 dicembre effettuato ad Amburgo, sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno: ad accedere alla fase ad eliminazione diretta saranno le prime due di ogni gruppo e le migliori quattro tra le terze classificate. A presentarsi alla manifestazione da detentrice del titolo sarà l'Italia, che nel 2021, sotto la guida di Roberto Mancini, superò ai calci di rigore nella finalissima di Wembley l'Inghilterra.

Verso Euro 2024, le amichevoli da non perdere

Per prepararsi al meglio ai campionati europei, come da tradizione, le nazionali scenderanno in campo prima del via della rassegna in alcuni incontri amichevoli. L'Italia di Luciano Spalletti affronterà prima il 4 giugno a Bologna la Turchia e poi il 9 giugno ad Empoli la Bosnia-Erzegovina. La Germania, chiamata ad un Europeo da protagonista data la posizione di Paese ospitante, inizierà invece il suo percorso di avvicinamento al torneo con la gara contro l'Ucraina del 3 giugno, mentre il 7 affronterà la Grecia. Test interessanti saranno anche Inghilterra-Bosnia (3 giugno), Olanda-Canada (6 giugno), Portogallo-Croazia (8 giugno) e Francia-Canada (9 giugno).

Di seguito, nel dettaglio, tutte le gare amichevoli verso Euro 2024 che vedranno per protagoniste le big:

3 giugno: Croazia-Macedonia del Nord

3 giugno: Inghilterra-Bosnia Erzegovina

3 giugno: Germania-Ucraina

4 giugno: Portogallo-Finlandia

4 giugno: Italia-Turchia

5 giugno: Spagna-Andorra

5 giugno: Belgio-Montenegro

5 giugno: Francia-Lussemburgo

6 giugno: Olanda-Canada

7 giugno: Inghilterra-Islanda

7 giugno: Germania-Grecia

8 giugno: Portogallo-Croazia

8 giugno: Belgio-Lussemburgo

8 giugno: Spagna-Irlanda del Nord

9 giugno: Italia-Bosnia Erzegovina

9 giugno: Francia-Canada

10 giugno: Olanda-Islanda

11 giugno: Portogallo-Irlanda

Euro 2024, quando verrà annunciata la lista dei convocati dell'Italia

Tantissima, ovviamente, l'attesa per conoscere quelli che saranno i convocati di Luciano Spalletti per Euro 2024. Ad oggi, quando manca poco meno di un mese al via del torneo, sono rimasti pochi i dubbi, con alcuni giocatori che dovranno guadagnarsi la chiamata in questo segmento finale di stagione. La lista ufficiale dovrà essere resa nota entro il 7 giugno, una settimana prima dell'inizio del torneo, ma il ct comunicherà i nomi di circa 30 preconvocati già nella giornata di giovedì 23 maggio.

Euro 2024, le date delle partite dell'Italia

L'Italia inizierà la sua avventura ad Euro 2024 il 15 giugno a Dortmund (fischio d'inizio alle 21) contro l'Albania. Una sfida meno semplice di quanto possa sembrare sulla carta, dato che gli uomini di Sylvinho hanno saputo stupire nel percorso di qualificazione conquistando il primo posto nel girone E davanti a Repubblica Ceca e Polonia. Il 20 giugno, a Gelsenkirchen, gli azzurri affronteranno invece la Spagna in quella che si preannuncia una sfida ad alto coefficiente di difficoltà: le Furie Rosse, infatti, si presenteranno ai nastri di partenza come una delle formazioni maggiormente accreditate per arrivare fino in fondo. Il 24, infine, l'ultimo impegno della fase a gironi a Lipsia contro la Croazia, nazionale reduce dal terzo posto ai Mondiali 2022.

Questo il riepilogo delle partite dell'Italia nella fase a gironi:

15 giugno ore 21: Italia-Albania

20 giugno ore 21: Spagna-Italia

24 giugno ore 21: Croazia-Italia

Euro 2024, gli altri appuntamenti da non perdere

Gli Europei 2024 prenderanno il via il 14 giugno alle 21 a Monaco con la sfida tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. Per quanto riguarda la fase a gironi, altri match ricchi di fascino saranno Spagna-Croazia (15 giugno) e Olanda-Francia (21 giugno). Da segnare poi in rosso sul calendario le date di semifinali (9 e 10 luglio) e finale, in programma domenica 14 luglio alle 21 a Berlino. Ed il sogno, in questi appuntamenti, sarebbe vedere per protagonista l'Italia.