Euro 2024, i big che non ci saranno per infortunio

Il countdown verso Euro 2024 è ufficialmente iniziato. All'inizio del torneo, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania, manca infatti ormai meno di un mese e le 24 nazionali che prenderanno parte alla manifestazione stanno iniziando a rendere noti i giocatori convocati (o preconvocati) per l'evento. Qualche formazione, tuttavia, dovrà fare i conti con assenze importanti: causa infortunio, non mancheranno infatti assenze eccellenti ai prossimi campionati europei. Vediamo, nel dettaglio, i big che saranno costretti ad alzare bandiera bianca.

Da Berardi a Lucas Hernandez, i big assenti per infortunio agli Europei

Partiamo dalla situazione che ci riguarda, più da vicino ovvero quella dell'Italia. Gli azzurri, per Euro 2024, dovranno fare a meno di ben tre giocatori che sarebbero stati probabilmente nell'elenco dei convocati: Destiny Udogie. Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo. L'esterno del Tottenham, nelle scorse settimane, ha riportato la lesione del tendine del quadricipite che lo ha costretto all'intervento chirurgico: per lui almeno due mesi di stop ed assenza certa agli Europei. Discorso analogo per l'attaccante del Sassuolo, che si è infortunato lo scorso 3 marzo riportando la lesione del tendine d'Achille della gamba destra. Il giocatore dell'Aston Villa, invece, si è fermato nel corso dell'incontro contro il Liverpool del 13 maggio riportando una microfrattura al piede che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese.

Assenza pesantissima, poi, per la Francia, costretta a fare a meno di Lucas Hernandez: il difensore del Paris Saint-Germain, in occasione della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: per lui stagione finita e addio ad Euro 2024. Il Belgio, invece, non potrà contare su Thibaut Courtois: il portiere del Real Madrid aveva subìto anche lui lo scorso agosto la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e già a dicembre aveva annunciato la decisione di non prendere parte agli Europei. A marzo, poi, è arrivato per lui un nuovo stop con la rottura del menisco del ginocchio destro. Altra assenza eccellente sarà quella di Lewis Ferguson, stella della Scozia. Il giocatore del Bologna, durante la sfida contro il Monza, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e non potrà quindi volare in Germania.

Tre, infine, i giocatori la cui partecipazione ad Euro 2024 è ancora in forte dubbio: David Alaba, Alejandro Balde e Gavi. Il difensore austriaco ha riportato a fine dicembre la rottura del legamento crociato, mentre i due giovani spagnoli sono fermi rispettivamente da gennaio e novembre: il primo è reduce da un infortunio al bicipite femorale, mentre il secondo ha riportato la rottura del legamento crociato. Certo di alzare bandiera bianca, per le Furie Rosse, è invece Isco, che ha riportato la frattura del perone.