Euro 2024, le 5 curiosità del 25 giugno: Kanté l'invincibile e la "cattiveria" serba

Quattro partite oggi a Euro 2020, si parte con Francia-Polonia e Olanda-Austria alle 18, con i polacchi già eliminate e le altre tre che dovrebbero tutte accedere agli ottavi. Più delicata la situazione dei match alle 21 con Inghilerra-Slovenia, rispettivamente prima e terza con 4 e 2 punti, e Danimarca-Serbia in cui chi vince passa mentre chi perde torna a casa.

Kanté l'invincibile. Kanté è stata la sorpresa di Deschamps nella lista dei convocati della Francia. In molti davano il centrocampista per finito e invece si è dimostrata una scelta azzeccatissima. Kanté è sempre stato titolare, ha corso per quattro e ha vinto anche per due volte su due il titolo di MVP nelle gare francesi. In più è una sorta di talismano per la selezione dei "Galletti", non avendo mai perso nelle ultime diciassette gare tra Mondiali ed Europei con 12 vittorie e 5 pareggi.

L'astinenza da gol austriaca con l'Olanda. Oggi l'Austria sfida l'Olanda con molte possibilità di passare il turno, in caso di vittoria salirebbe tra le prime due, con pareggio volerebbe a 4 punti, sicuramente tra le migliori terze e anche con una sconfitta avrebbe ampie possibilità di rimanere in corsa. Di certo la selezione di Rangnick dovrà cercare di sfatare un tabù, negli ultimi undici scontri diretti ha segnato solo una volta con Marko Arnautovic.

I 45 cartellini della Serbia. La Serbia è una delle squadre più "cattive" dell'Europeo e, con la regola dei due soli cartellini che valgono la squalifica rischia, in caso di passaggio agli ottavi, di presentarsi ai minimi termini. Al momento nella lista dei diffidati risultano esserci ben sette giocatori: Gacinovic, GUdelj, Jovic, Lukic, Mladenovic, Tadic e Stojokovic. A dire il vero non è solo una questione di questo torneo, la Serbia infatti ha sempre incassato almeno due cartellini in ognuna delle ultime 14 gare dei grandi tornei per un totale di 45.

Slovenia grande con le grandi. La Slovenia sogna il passaggio del turno ma si trova davanti la partita più difficile del girone: quella con l'Inghilterra. Oblak e compagni hanno due punti, come la Danimarca che se la vedrà con la Serbia, vincendo gli ottavi sarebbero certi, in caso di pareggio si può ancora sperare di entrare tra le quattro migliori terze. La Slovenia si affida alla sua storia recente con due vittorie contro squadre che stazionano nelle prime 11 del ranking mondiale (USA e Portogallo) nell'ultimo anno.

Yamal in campo fino alle 23. C'è un piccolo problema che aleggia sulla Spagna straripante e vincitrice nel girone dell'Italia senza grandi difficoltà. La legge tedesca rischia infatti di togliere a De La Fuente il gioiellino Lamine Yamal. Dalle 23 in poi gli atleti minorenni non possono continuare a lavorare (per gli altri lavoratori il divieto scatta alle 20) e così in caso di supplementari nelle sfide delle 21, il talentino del Barcellona dovrebbe essere necessariamente tolto dal campo.