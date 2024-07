Euro 2024, le 5 curiosità di oggi: incubo Olanda per la Romania, Baumgartner cecchino.

Si concludono oggi gli ottavi di finale degli Europei con le sfide Olanda-Romania e Austria-Turchia

Ultime due gare e poi si avrà il quadro completo dei quarti di finale di Euro 2024. Oggi alle 18 l'Olanda parte con i gradi di favorita contro la Romania così come nella sfida delle 21 l'Austria sembra avere un certo vantaggio sulla Turchia di Montella, unico italiano ancora in corsa in Germania. Le 5 curiosità delle partite di oggi: