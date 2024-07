Euro 2024 segna la fine di un'era

Il cambiamento era nell'area, una generazione sta arrivando e prenderà il posto di un'altra nel calcio. E' sempre successo e sempre succederà, ma questa volta c'è una linea netta che segna il passaggio di testimone e questa linea sono gli Europei che si stanno disputando in Germania. Mai come in questa competizione la svolta è netta e definitiva, non sarà più il calcio di Cristiano Ronaldo per esempio, ieri è apparso chiaro il fischio finale sulla sua carriera ad alto livello, uno dei dominatori degli ultimi venti anni che ha vinto tutto con il Real Madrid e non solo e poi ha spalancato le porte d'ingresso all'Europa del calcio arabo.

Non sarà più nemmeno il calcio di Toni Kross che per trofei in bacheca è ancora più in alto di Cristiano Ronaldo, avendo anche vinto un Mondiale. Il tedesco ha giocato un Europeo sublime ma smetterà e trovare un altro regista come lui non sarà facile. La sua carriera come detto è stata eccellente, ha giocato nel calcio di Xavi, Pirlo e compagnia dimostrandosi perfetto per prendere da loro il testimone di un ruolo, il regista, da sempre tra i più difficili. Lascerà e lo aveva annunciato già dopo l'ennesima vittoria in Champions e non si vedono all'orizzonte altri centrocampisti con le sue caratteristiche e la sua classe.

Euro 2024 è stato anche l'ultimo ballo di Modric, che continuerà con il Real Madrid, ma in Nazionale probabilmente non lo vedremo più in un grande torneo. La sua immensa classe mancherà, al pari del suo spirito sempre battagliero e quello non è mancato nemmeno nel flop croato alla rassegna tedesca. Nelle prossime grandi manifestazioni non ci saranno più i vari Pepe, eroico a 41 anni a tenere botta contro tutti i ragazzini terribili che lo puntavano e non lo saltavano mai, Kanté, che in Francia credevano già finito e invece ora tutti devono levarsi il cappello di fronte alla scelta di Deschamps, e di De Bruyne, trequartista magico simbolo della rinascita del calcio belga.

Il loro calcio è finito e lo ha fatto in un solo mese di torneo, con loro termina un'era ma la prossima come detto è già scattata e continuerà a fare divertire. Ieri in Germania-Spagna c'è stato il passaggio di testimone più chiaro ai vari Musiala, Yamal, Williams, Pedri, oggi toccherà a Bellingham, tutti a caccia dello scettro che per ora appartiene a Mbappè, simbolo della nuova generazione il cui trono dalla Germania in poi sarà insidiato da molti più giocatori di quanti si pensasse.