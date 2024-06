Euro 2024, le 5 curiosità del 15 giugno: la stellina Yamal e il quasi derby Italia-Albania

Dopo la gara inaugurale tra Germania e Scozia, è arrivato il momento di fare sul serio agli Europei. Il 15 giugno sarà il primo giorno di programma completo con alle 15 Svizzera-Ungheria, la seconda gara del girone A, alle 18 e alle 21 Spagna-Croazia e Italia-Albania, le quattro squadre del Girone B, decisamente di ferro. La formazione di Spalletti scende in campo da campione in carica ed è quasi obbligata a vincere per non vedere poi complicata la strada di una qualificazione che si annuncia in salita visto che gli azzurri poi affronteranno Croazia e Spagna. Di seguito le cinque curiosità sulle gare di oggi a Euro 2024:

Le regole di Spalletti alla sua Italia. Sarà una Nazionale senza fronzoli e con un gruppo forte, così vuole Spalletti che ha comunicato ai suoi le regole da rispettare anche fuori dal campo. Continua la crociata contro la Playstation, con il CT che non l'ha esclusa completamente dalla vita dei calciatori ma potrà essere utilizzata solo in una specifica sala del ritiro, niente console in camera quindi. E poi ancora niente ritardi con tabella di marcia fissata al minuto e unico orario a scelta per la colazione, ci sarà tempo fino alle 11 per completarla. E poi ancora niente cuffie in testa all'uscita dal pullman o durante le ricognizioni del campo, per ultimo il comportamento: niente risate sguaiate, niente show o teatrini, in sostanza chi veste la maglia della Nazionale deve essere da esempio per tutti.



Il bis storico degli azzurri. L'Italia si presenta da campione in carica dopo la vittoria di Wembley ai rigori del 2021 contro l'Inghilterra. Spalletti cerca il bis (anche se non parte certo favorito) che sarebbe una vera e propria impresa. Solo una Nazionale è riuscita a vincere due volte di fila il campionato europeo di calcio: la Spagna che vinse nel 2008 e nel 2012 (battendo proprio l'Italia in finale) e in mezzo trovò anche il modo di prendersi un Mondiale.



Italia-Albania è quasi un derby. L'esordio degli azzurri contro l'Albania sarà una sfida con tanti volti familiari in campo. I convocati di Spalletti provengono quasi tutti dalla Serie A, a eccezione di Donnarumma, Vicario e Jorginho, con è anche il nostro che è anche il campionato più rappresentato nella selezione albanese. Arrivano dal nostro campionato infatti ben 10 giocatori, i portieri Berisha (Empoli) e Kastrati (Cittadella), i difensori Djimsiti (Atalanta), Kumbulla (Sassuolo), Ismajili (Empoli) e Hysaj (Lazio) e i centrocampisti Asslani (Inter), Ramadani (Lecce), Medon Berisha (Lecce) e Bajrami (Sassuolo)



L'Albania e il database per i convocati. L'Albania non è agli Europei per caso, il movimento è in crescita e il primo posto nel girone E delle qualificazioni certifica il valore della rosa. Ma come è stata costruita la Nazionale? L'Albania conta 3 milioni di abitanti, ma è stato calcolato che sono 9 milioni gli albanesi in giro per il mondo, così è stato costruito un database con oltre 800 profili e un algoritmo per tenere un quadro delle prestazioni aggiornato. Il sistema è molto simile a quello di un club con scouting continuo e in tutto il mondo, tanto che attualmente nello spogliatoio si parlano cinque lingue diverse.



Yamal il più giovane degli Europei: Sabato esordirà in un Europeo, probabilmente da titolare, il talentino del Barcellona Yamal che diventerà il più giovane di sempre nella rassegna continentale a 16 anni e 337 giorni, meglio di Kacper Kozlowski, polacco che esordì a 17 anni e 246 giorni nell'ultimo torneo, strappando il primato a Bellingham, che oggi si presenta come la stella più brillante dell'Inghilterra. Yamal riscrive così la storia degli Europei e non sarà una semplice comparsa, De La Fuente lo utilizzerà spesso perché in balugrana ha dimostrato di essere un'arma importante anche ai livelli più alti.