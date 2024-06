Euro 2024, le 5 curiosità del 16 giugno: il viaggio di Zirkzee, la maledizione inglese e il ritorno di Ilicic

Il 16 giugno va in scena la terza giornata del campionato Europeo di calcio, tre le sfide in programma, alle 15 quella del girone D tra Olanda e Polonia, che poi affronteranno nella prima fase Austria e Francia, e alle 18 e alle 20 quelle del Gruppo C Slovenia-Danimarca e Inghilterra-Serbia. E' quindi il grande giorno degli inglesi, tra le favorite d'obbligo per il torneo che prima però deve passare un girone ricco di insidie. Le cinque curiosità di giornata:

La MPH Arena e la copertura in tessuto. A ospitare la sfida tra Slovenia e Danimarca di domenica alle 18 sarà ospitata dalla MPH Arena di Stoccarda. L'impianto è nato negli anni 30 del Novecento, ha subito varie ristrutturazioni ed è sempre stato sede di gara durante le grandi manifestazioni calcistiche in Germania, quindi ai Mondiali del 1978, del 2006 e degli Europei del 1988. Particolare è la copertura costruita con membrane di poliestere rivestite di PVC e può supportare 1000kg per decimetro quadrato. Questa copertura è sostenuta da un telaio in acciaio, decisamente particolare come scelta.



La maledizione dell'Inghilterra. L'Inghilterra è una delle favorite per la vittoria dell'Europeo, ha una rosa completa e ricco di talento ma deve sfatare il tabù che la vede senza successi in tornei importanti dal Mondiale del 1966. Gli inglesi sono l'unica Nazionale capace che ha vinto un Campionato del Mondo ma mai un Europeo e l'ultima sconfitta è stata decisamente bruciante con la finale, in casa a Wembley, contro l'Italia persa ai rigori.



Il ritorno di Ilicic. Domenica 16 giugno alle 18 la Slovenia sfida la Danimarca e tra le sue fila ci sarà anche Josip Ilicic. L'ex Atalanta ha ritrovato la maglia della Nazionale proprio a ridosso dell'Europeo dopo tre anni di stop dovuti anche ai problemi emersi già a Bergamo durante il Covid. Ora però tutto è risolto, Ilicic è tornato anche al gol recentemente e con le sue qualità può essere importante per la selezione. Una nuova pagina della carriera di questo grande talento può essere scritta.



Il lungo viaggio di Zirkzee. Non doveva nemmeno esserci e invece Joshua Zirkzee potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo Europeo. L'attaccante del Bologna, tagliato dall'Olanda nelle convocazioni, è arrivato in ritiro al fotofinish per sostituire Brobbey infortunato. Koeman lo ha chiamato e lui per arrivare in ritiro in Germania ha dovuto volare da Miami, dove si trovava in vacanza per raggiungere il ritiro, una corsa durata 24 ore. Simile anche la storia di Maatsen, altro convocato in extremis nell'Olanda, per lui però viaggio più breve visto che si trovava in vacanza in Grecia, a Mykonos.



Attacco a pezzi per la Polonia. Domenica sarà anche il giorno dell'esordio della Polonia che è partita per la Germania con un attacco in teoria atomico e che invece si ritrova ora con gli uomini contati proprio nel settore offensivo. Nella gara inaugurale contro l'Olanda infatti non ci sarà il bomber Lewandowski, infortunato, che dovrebbe tornare per la gara successiva, insieme a lui out Mili che è già tornato a casa per curarsi dopo l'intervento al menisco, e a serio rischio forfait c'è anche Swiderski. Alla Polonia non rimangono che Buska e Piatek.