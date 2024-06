Euro 2024, le 5 curiosità del 18 giugno: record portoghesi e la storica Georgia

I verdetti della prima giornata del campionato Europeo stanno per essere emessi. Oggi alle 18 e alle 21 Turchia-Georgia e Portogallo Repubblica Ceca chiudono il quadro di tutti i gironi. Da domani il via alle seconde sfide che in alcuni casi possono già essere decisive per il passaggio del turno. Ecco le 5 curiosità di giornata:

Storica Georgia . Oggi alle 18 farà il suo esordio agli Europei la Georgia, unica formazione qualificata a non aver mai partecipato a questo torneo primo d'ora. Kvaratskhelia e compagni sono già nella storia del calcio georgiano grazie alla vittoria ai playoff ai rigori contro la Grecia ma vorrebbero spingersi oltre andandosi a prendere anche gli ottavi di finale. L'impresa non è per niente semplice perché Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca partono favorite, ma i georgiani sanno come stupire.



