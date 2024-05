Euro 2024, il calendario dell'Italia: date e orari di tutte le partite

Prenderà il via il 14 giugno Euro 2024. Al torneo, che tornerà ad essere ospitato da un solo Paese (la Germania) dopo l'edizione itinerante del 2020 (poi rinviata al 2021 per la pandemia di Covid), parteciperanno 24 nazionali, tra cui l'Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri si presenteranno alla manifestazione da detentrici del titolo: nel 2021, la formazione allora allenata da Roberto Mancini superò infatti nella finalissima di Wembley ai calci di rigore l'Inghilterra di Southgate. Un trionfo a cui, tuttavia, non hanno fatto seguito altre soddisfazioni, anzi: a pesare, soprattutto, è la mancata qualificazione ai Mondiali 2022, la seconda consecutiva dopo quella del 2018.

Italia, il percorso di qualificazione ad Euro 2024

L'Italia, inserita nel girone B insieme ad Albania, Croazia e Spagna, ha conquistato il pass per Euro 2024 grazie al secondo posto nel gruppo C di qualificazione. Gli azzurri, in otto partite, hanno raccolto 14 punti (frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte) chiudendo alle spalle di Inghilterra (20) e a pari merito con l'Ucraina: la nostra nazionale, tuttavia, l'ha spuntata sugli ucraini grazie ai risultati negli scontri diretti (vittoria per 2-1 nella gara di andata del 12 settembre, pareggio per 0-0 nel match di ritorno del 20 novembre). Più indietro, invece, Macedonia del Nord (8) e Malta (0).

Euro 2024, il calendario dell'Italia

Gli azzurri inizieranno la loro avventura ai campionati europei 2024 con la sfida contro l'Albania, in programma sabato 15 giugno alle 21 a Dortmund. Un impegno non certo privo di insidie, dato che la formazione di Sylvinho si è resa protagonista di un ottimo cammino nel percorso di qualificazione. L'Italia scenderà poi nuovamente in campo giovedì 20 giugno alle 21 a Gelsenkirchen contro la Spagna: un match che sarà la rivincita della semifinale di Euro 2020, quando la nostra Nazionale si impose sulle Furie Rosse ai calci di rigore dopo l'1-1 di tempi regolamentari e supplementari. Gli uomini di Spalletti, infine, affronteranno lunedì 24 giugno alle 21 a Lipsia la Croazia di Modric, avversario ricco di qualità e capace di stupire nelle ultime edizioni dei Mondiali.

Questo, nel dettaglio, il calendario dell'Italia ad Euro 2024: