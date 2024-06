Tabellone Euro 2024: calendario, orari e risultati di tutte le partite (e dove vederle in diretta tv)

Tutto pronto per il via di Euro 2024. Il torneo, giunto alla sua 17esima edizione, si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio in Germania, nazione che, nelle votazioni del 27 settembre 2018 tenutesi a Nyon, ha superato la concorrenza della Turchia. La competizione, dopo l'edizione itinerante del 2021, originariamente prevista nel 2020 ma poi rinviata di un anno a causa della pandemia di Covid, tornerà quindi ad essere ospitata da un solo Paese. Ai nastri di partenza si presenteranno 24 nazionali, suddivise nella prima fase in sei gironi da quattro: ad accedere agli ottavi di finale, a partire dai quali andranno in scena scontri ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità, saranno le prime due di ciascun gruppo più le quattro migliori terze. I campionati europei 2024 saranno trSamessi da Sky e dalla Rai: l'emittente satellitare trasmetterà in diretta tutte e 51 le partite in programma, mentre saranno visibili in chiaro trentuno gare.

Euro 2024, i gironi

GIRONE A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

GIRONE B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

GIRONE C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

GIRONE D

Polonia

Olanda

Austria

Francia

GIRONE E

Belgio

Slovacchia

Romania

Ucraina

GIRONE F

Turchia

Georgia

Portogallo

Repubblica Ceca

Tabellone Euro 2024, data e orario di tutte le partite (calendario completo)

La partita inaugurale di Euro 2024 si disputerà venerdì 14 giugno alle 21 e vedrà i padroni di casa della Germania affrontare a Monaco la Scozia. La fase a gironi si concluderà il 26 giugno, mentre tra il 29 giugno ed il 2 luglio si giocheranno gli ottavi di finale. Quarti in calendario tra il 5 ed il 6 luglio, semifinali il 9 e 10 luglio. La finalissima, invece, è in programma domenica 14 luglio alle 21 a Berlino.

Orari partite Euro 2024 diretta tv Sky e Rai: il palinsesto

Le partite, nella fase a gironi, si disputeranno in tre fasce orarie: 15, 18 e 21. Dagli ottavi, invece, alle 18 e alle 21. Le gare saranno trasmesse in diretta tv da Sky, dove saranno visibili tutte i match, e Rai, che trasmetterà invece 31 partite, comprese quelle dell'Italia.

FASE A GIRONI

14 giugno

Gruppo A: Germania - Scozia (Monaco, 21:00) SKY E RAI 1

15 giugno

A: Ungheria - Svizzera (Colonia, 15:00) SKY

B: Spagna - Croazia (Berlino, 18:00) SKY E RAI 2

B: Italia - Albania (Dortmund, 21:00) SKY E RAI 1

16 giugno

D: Polonia - Paesi Bassi (Amburgo, 15:00) SKY

C: Slovenia - Danimarca (Stoccarda, 18:00) SKY

C: Serbia - Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

17 giugno

E: Romania - Ucraina (Monaco, 15:00) SKY

E: Belgio - Slovacchia (Francoforte, 18:00) SKY E RAI 2

D: Austria - Francia (Düsseldorf, 21:00) SKY E RAI 1

18 giugno

F: Turchia - Georgia (Dortmund, 18:00) SKY

F: Portogallo - Repubblica Ceca (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

19 giugno

B: Croazia - Albania (Amburgo, 15:00) SKY

A: Germania - Ungheria (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

A: Scozia - Svizzera (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

20 giugno

C: Slovenia - Serbia (Monaco, 15:00) SKY

C: Danimarca - Inghilterra (Francoforte, 18:00) SKY E RAI 2

B: Spagna - Italia (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

21 giugno

E: Slovacchia - Ucraina (Düsseldorf, 15:00) SKY

D: Polonia - Austria (Berlino, 18:00) SKY

D: Paesi Bassi - Francia (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

22 giugno

F: Georgia - Repubblica Ceca (Amburgo, 15:00) SKY

F: Turchia - Portogallo (Dortmund, 18:00) SKY E RAI 2

E: Belgio - Romania (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

23 giugno

A: Svizzera - Germania (Francoforte, 21:00) SKY E RAI 1

A: Scozia - Ungheria (Stoccarda, 21:00) SKY

24 giugno

B: Croazia - Italia (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

B: Albania - Spagna (Düsseldorf, 21:00) SKY

25 giugno

D: Paesi Bassi - Austria (Berlino, 18:00) SKY E RAI 2

D: Francia - Polonia (Dortmund, 18:00) SKY

C: Inghilterra - Slovenia (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

C: Danimarca - Serbia (Monaco, 21:00) SKY

26 giugno

E: Slovacchia - Romania (Francoforte, 18:00) SKY

E: Ucraina - Belgio (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

F: Repubblica Ceca - Turchia (Amburgo, 21:00) SKY

F: Georgia - Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

OTTAVI DI FINALE

29 giugno

38 2A - 2B (Berlino?, 18:00)

37 1A - 2C (Dortmund, 21:00)

30 giugno

40 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen), 18:00)

39 1B - 3A/D/E/F (Colonia, 21:00)

1 luglio

42 2D - 2E (Düsseldorf?, 18:00)

41 1F - 3A/B/C (Francoforte, 21:00)

2 luglio

43 1E - 3A/B/C/D (Monaco, 18:00)

44 1D - 2F (Lipsia), 21:00)

QUARTI DI FINALE

5 luglio

45 V39 - V37 (Stoccarda, 18:00)

46 V41 - V42 (Amburgo, 21:00)

6 luglio

48 V40 - V38 (Düsseldorf, 18:00)

47 V43 - V44 (Berlino, 21:00)

SEMIFINALI

9 luglio

49 V45 - V46 (Monaco, 21:00)

10 luglio

50 V47 - V48 (Dortmund, 21:00)

FINALE

14 luglio

V49 - V50 (Berlino, 21:00)

