Euro 2024, Italia: i giocatori a rischio taglio dalla lista dei convocati

Manca sempre meno ad Euro 2024, il cui via è fissato per il 14 giugno. Alla manifestazione, che si svolgerà in Germania, prenderà parte anche l'Italia di Luciano Spalletti, che si presenterà al torneo da campione in carica: gli azzurri, allora guidati da Roberto Mancini, nel 2021 superarono infatti ai calci di rigore nella finale di Wembley l'Inghilterra di Southgate. Il commissario tecnico, giovedì 23 maggio, ha reso nota la lista dei 30 giocatori preconvocati per i campionati europei, nella quale non mancano le sorprese. L'elenco, tuttavia, andrà scremato a 26 giocatori, con la lista definitiva che sarà resa nota il 6 giugno.

Italia, i giocatori a rischio taglio per gli Europei 2024

Un taglio ci sarà sicuramente in porta, dove sono quattro i giocatori preconvocati da Spalletti: Donnarumma, Vicario, Meret e Provedel. I primi due sono certi di fare parte del gruppo che volerà in Germania, mentre per il posto di terzo portiere Meret sembra in vantaggio su Provedel, con quest'ultimo, quindi, a forte rischio taglio. In difesa, invece, in bilico sono soprattutto Mancini, Bellanova, Calafiori e Cambiaso, anche se quest'ultimi due potrebbero contare sulla loro maggior duttilità per cercare di avere la meglio sulla concorrenza.

A centrocampo la grande sorpresa delle preconvocazioni è stata senza dubbio la presenza Nicolò Fagioli, tornato in campo negli ultimi impegni stagionali con la sua Juventus dopo la lunga squalifica per scommesse illecite. Il bianconero, tuttavia, potrebbe non far parte della spedizione azzurra in Germania e si contenderà il posto con Ricci e Folorunsho. Qualche dubbio in meno in attacco, dove non è in discussione la convocazione di Chiesa, Scamacca, Retegui, El Shaarawy e Raspadori. Discorso leggermente diverso, invece, per Orsolini e Zaccagni, con uno dei due che potrebbe rischiare il taglio: la sensazione, tuttavia, è che Spalletti possa ridurre il numero di difensori e centrocampisti lasciando invariato il reparto offensivo.