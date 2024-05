Euro 2024, le favorite del girone A: Germania in pole, poi sarà bagarre

Manca sempre meno all'inizio di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. A prendere parte al torneo 24 nazionali, suddivise nella prima fase in sei gironi da quattro: ad accedere agli ottavi di finale saranno le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze classificate. I padroni di casa, come da tradizione, sono stati inseriti nel girone A ed inaugureranno il torneo con la sfida contro la Scozia. Insieme a loro, nello stesso raggruppamento, Ungheria e Svizzera.

Euro 2024, il calendario del girone A

14 giugno: Germania-Scozia (Monaco, 21:00)

15 giugno: Ungheria-Svizzera (Colonia, 15:00)

19 giugno: Germania-Ungheria (Stoccarda, 18:00)

19 giugno: Scozia-Svizzera (Colonia, 21:00)

23 giugno: Svizzera-Germania (Francoforte, 21:00)

23 giugno: Scozia-Ungheria (Stoccarda, 21:00)

Euro 2024, le favorite del girone A

Favorita numero uno per la vittoria del girone è senza dubbio la Germania, che proverà a sfruttare il fattore campo per un Europeo da protagonista. I tedeschi negli ultimi grandi tornei hanno deluso le aspettative, venendo eliminati già al primo turno ai Mondiali 2018 e 2022 ed agli ottavi di finale ad Euro 2024: gli uomini di Nagelsmann saranno quindi affamati di riscatto e nelle ultime amichevoli, dopo lungo periodo difficile, hanno dato qualche segnale di crescita con le vittorie contro Francia e Olanda.

Alle spalle della Germania, invece, si preannuncia grande equilibrio. A contendersi il secondo posto, sulla carta, sono Svizzera ed Ungheria, con gli elvetici leggermente avanti nei pronostici. Attenzione, però, ai magiari, che negli ultimi anni, sotto la guida di Marco Rossi, hanno compiuto una crescita esponenziale: emblematico, a questo proposito, il percorso privo di sconfitte nelle qualificazioni, dove gli ungheresi hanno ottenuto il primo posto nel gruppo G precedendo Serbia e Montenegro.

Più indietro, nella griglia di partenza, la Scozia di Steve Clark, capace di ottenere il secondo posto alle spalle della Spagna nel girone A di qualificazione. Gli scozzesi hanno forse un organico leggermente inferiore alle concorrenti, ma dispongono comunque di alcuni elementi di qualità ed esperienza come Andy Robertson e Scott McTominay.