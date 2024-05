Euro 2024, le favorite del girone B: quante insidie per l'Italia

Albania, Croazia, Italia e Spagna. Queste le formazioni inserite nel girone B di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Nella prima giornata si disputeranno Spagna-Croazia (sabato 15 giugno alle 18) e Italia-Albania (sabato 15 alle 21), mentre nella seconda si giocheranno Croazia-Albania (mercoledì 19 alle 15) e Spagna-Italia (giovedì 16 alle 21). A chiudere il programma, infine, Albania-Spagna e Croazia-Italia, che si svolgeranno in contemporanea lunedì 24 giugno alle 21.

Euro 2024, il calendario del girone B

15 giugno: Spagna-Croazia (Berlino, 18:00)

15 giugno: Italia-Albania (Dortmund, 21:00)

19 giugno: Croazia-Albania (Amburgo, 15:00)

20 giugno: Spagna-Italia (Gelsenkirchen, 21:00)

24 giugno: Croazia - Italia (Lipsia, 21:00)

24 giugno: Albania - Spagna (Düsseldorf, 21:00)

Euro 2024, le favorite del girone B

Il girone B si preannuncia quanto mai equilibrato. A partire con un leggero vantaggio, nei pronostici, è la Spagna di De La Fuente, che può contare su un organico che fonde esperienza e gioventù. Le Furie Rosse, nel percorso di qualificazione, hanno avuto un percorso praticamente netto (sette vittorie e una sconfitta in otto gare) e sono tra le protagoniste più attese del torneo. Alle loro spalle, nella griglia di partenza, troviamo praticamente appaiate Italia e Croazia: gli azzurri tornano a prendere parte ad un grande torneo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022, la seconda consecutiva dopo quella del 2018, mentre i croati sono ormai diventati una certezza del calcio internazionale. Sulla carta, saranno proprio gli uomini di Spalletti e quelli di Dalic a contendersi il secondo posto, ma, più in generale, è possibile attendersi un'accesa lotta a tre per il passaggio del turno.

Attenzione, però, all'outsider Albania: la formazione di Sylvinho parte ovviamente più indietro nei pronostici rispetto alle rivali, ma nelle qualificazioni, dove ha ottenuto il primo posto nel gruppo E davanti a Repubblica Ceca e Polonia, ha fatto vedere buone cose. E gli albanesi, alla loro seconda partecipazione ai campionati europei, cercheranno di rimescolare le carte per tentare di staccare il pass per gli ottavi di finale.