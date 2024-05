Euro 2024, le favorite del girone C: Inghilterra in pole position

Danimarca, Inghilterra, Serbia e Slovenia. Queste le formazioni inserite nel girone C di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Nella prima giornata si disputeranno Slovenia-Danimarca (domenica 16 giugno alle 18) e Serbia-Inghilterra (domenica 16 alle 21), mentre nella seconda si giocheranno Slovenia-Serbia (giovedì 20 alle 15) e Danimarca-Inghilterra (giovedì 20 alle 18). A chiudere il programma, infine, Danimarca-Serbia ed Inghilterra-Slovenia, in calendario entrambe martedì 25 alle 21.

Euro 2024, il calendario del girone C

16 giugno: Slovenia-Danimarca (Stoccarda, 18:00)

16 giugno: Serbia-Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00)

20 giugno: Slovenia-Serbia (Monaco, 15:00)

20 giugno: Danimarca-Inghilterra (Francoforte, 18:00)

25: giugno: Inghilterra-Slovenia (Colonia, 21:00)

25 giugno: Danimarca-Serbia (Monaco, 21:00)

Euro 2024, le favorite del girone C

Favorita indiscussa del girone C è senza dubbio l'Inghilterra, sconfitta in finale ai calci di rigore dall'Italia nella passata edizione degli Europei. Gli uomini di Southgate si presenteranno al torneo come una delle candidate principali alla vittoria finale e, sulla carta, non dovrebbero avere troppe difficoltà a passare il turno, anche se, si sa, le insidie sono sempre dietro l'angolo. Gli inglesi hanno staccato il pass per Euro 2024 in scioltezza, chiudendo al primo posto il gruppo C di qualificazione con sei punti di vantaggio su Italia e Ucraina.

Alle spalle dell'Inghilterra, nella griglia di partenza del girone, troviamo la Danimarca, nella passata edizione eliminata proprio dai Tre Leoni in semifinale. I danesi possano contare su un organico di buon livello e, sulla carta, partono favoriti rispetto alla Serbia (sempre però imprevedibile) per la conquista del secondo posto. Cenerentola, infine, la Slovenia, reduce comunque da un brillante cammino nelle qualificazioni e che si presenterà al torneo con la voglia di stupire.