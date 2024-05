Euro 2024, le favorite del girone D: insidia Olanda per la Francia

Saranno Austria, Francia, Olanda e Polonia a giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale nel girone D di Euro 2024, torneo in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Nella prima giornata si disputeranno Polonia-Olanda (domenica 16 giugno alle 15) e Austria-Francia (lunedì 17 alle 21), mentre nella seconda si giocheranno Polonia-Austria (venerdì 21 alle 18) e Olanda-Francia (venerdì 21 alle 21). A chiudere il programma, infine, Francia-Polonia e Olanda-Austria, che si svolgeranno in contemporanea martedì 25 alle 21.

Euro 2024, il calendario del girone D

16 giugno: Polonia-Olanda (Amburgo, 15:00)

17 giugno: Austria-Francia (Düsseldorf, 21:00)

21 giugno: Polonia-Austria (Berlino, 18:00)

21 giugno: Olanda-Francia (Lipsia, 21:00)

25 giugno: Olanda-Austria (Berlino, 18:00)

25 giugno: Francia - Polonia (Dortmund, 18:00)

Euro 2024, le favorite del girone D

Nel girone D, sulla carta, le gerarchie sembrano ben definite: la Francia di Deschamps e l'Olanda di Koeman sono infatti nettamente favorite per conquistare i primi due posti. I transalpini, in particolare, sono tra i principali candidati alla vittoria finale del torneo e vorranno riscattare la delusione della finale Mondiale 2022, persa per 3-2 contro l'Argentina al termine di un incontro rocambolesco. I francesi hanno forse l'organico di maggior qualità in assoluto e cercheranno di conquistare il primo posto nel girone per avere poi un incrocio più morbido agli ottavi. Agli orange, invece, potrebbe andare più che bene anche una seconda posizione.

Più indietro, guardando i valori, Austria e Polonia, con gli uomini di Rangnick che sembrano comunque presentarsi all'appuntamento in condizioni migliori rispetto a quelle della formazione di Probierz. Mentre gli austriaci hanno staccato il pass per Euro 2024 ottenendo in scioltezza il secondo posto nel gruppo G di qualificazione, per i polacchi il percorso è stato molto più tortuoso: Lewandowski e compagni, dopo la terza posizione nel girone E alle spalle di Albania e Repubblica Ceca, sono infatti dovuti passare dai playoff, dove in finale hanno avuto la meglio soltanto ai calci di rigore sul Galles.