Euro 2024, le favorite del girone F: gli ostacoli sulla strada del Portogallo

Saranno Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia a contendersi il passaggio del turno nel girone F di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Nella prima giornata si giocheranno Turchia-Georgia (martedì 18 giugno alle 18) e Portogallo-Repubblica Ceca (martedì 18 alle 21), mentre nella seconda x sono in programma Georgia-Repubblica Ceca (sabato 22 alle 15) e Turchia-Portogallo (sabato 22 alle 18). A concludere il programma, infine, Georgia-Portogallo e Repubblica Ceca-Turchia, che si svolgeranno in contemporanea mercoledì 26 alle 21.

Euro 2024, il calendario del girone F

18 giugno: Turchia-Georgia (Dortmund, 18:00)

18 giugno: Portogallo-Repubblica Ceca (Lipsia, 21:00)

22 giugno: Georgia-Repubblica Ceca (Amburgo, 15:00)

22 giugno: Turchia-Portogallo (Dortmund, 18:00)

26 giugno: Repubblica Ceca-Turchia (Amburgo, 21:00)

26 giugno: Georgia-Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00)

Euro 2024, le favorite del girone F

Davanti a tutte, nella griglia di partenza del girone F, troviamo senza dubbio il Portogallo, vincitore dell'edizione 2016. I lusitani dispongono di profili di primo piano, come quelli di Bruno Fernandes, Ruben Dias, Joao Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha, Joao Felix, Diogo Jota e Rafael Leao, oltre ovviamente al sempre verde Cristiano Ronaldo. Gli uomini di Roberto Martinez hanno tenuto nelle qualificazioni un percorso netto, ottenendo dieci vittorie in dieci gare.

Alle spalle dei portoghesi, sulla carta, troviamo la Turchia, nazionale non priva di talento anche se non sempre continua. La formazione di Montella, nelle qualificazioni, ha ottenuto il primo posto nel gruppo D davanti alla Croazia, a testimonianza dei valori tecnici di cui può disporre. Più indietro, nelle gerarchie, Repubblica Ceca e Georgia, ma attenzione ai georgiani, alla loro prima storica partecipazione alla fase finale di un campionato europeo: gli uomini di Willy Sagnol, che hanno staccato il pass per Euro 2024 superando nei playoff prima il Lussemburgo e poi la Grecia, hanno infatti voglia di stupire. E, per farlo, si affideranno alla stella Khvicha Kvaratskhelia.