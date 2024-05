Euro 2024, dove giocherà l'Italia: città e stadi delle partite

Nel 2021, edizione inizialmente prevista nel 2020 ma poi rinviata di un anno a causa del Covid, arrivò l'inatteso trionfo, con la formazione allora allenata da Roberto Mancini capace di superare ai calci di rigore nella finalissima di Wembley l'Inghilterra di Southgate, adesso, la speranza, è quella di recitare almeno un ruolo non di semplice comparsa. L'Italia, ad Euro 2024, che prenderà il via il prossimo 14 giugno, si presenterà ai nastri di partenza da campione in carica, ma difendere il titolo, per gli azzurri, sarà tutt'altro che semplice. La nostra Nazionale, infatti, sta vivendo un periodo di rinnovamento ed è ancora fresca la ferita per la mancata qualificazione ai Mondiali 2022, la seconda consecutiva dopo quella del 2018. Ed anche il cammino agli europei in programma in Germania non si preannuncia dei più semplici, dato che la formazione di Luciano Spalletti è stata inserita in un girone, quello B, non certo morbido: l'Italia, nell'ordine, dovrà infatti affrontare Albania, Spagna e Croazia.

Dove giocherà l'Italia ad Euro 2024

Il primo impegno degli azzurri, quello contro l'Albania, è in programma per sabato 15 giugno alle 21. Ad ospitare il match, non privo di insidie (gli uomini di Sylvinho hanno infatti dimostrato buone qualità nella fase di qualificazione), sarà lo stadio di Dortmund, capace di ospitare al suo interno circa 62.000 spettatori: un gioiello noto per il "muro giallo" che colora l'impianto in occasione delle gare interne del Borussia. Giovedì 20 giugno, sempre con fischio d'inizio alle 21, l'Italia affronterà la Spagna: un match delicatissimo, dato che le Furie Rosse, malgrado l'ampio processo di ringiovanimento portato avanti negli ultimi anni, si presenteranno ai nastri di partenza del torneo come una delle formazioni maggiormente accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. Sede della gara l'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, stadio di casa dello Schalke 04 dalla capienza di circa 50.000 spettatori.

La fase a gironi, per gli uomini di Spalletti, si chiuderà poi lunedì 24 giugno alle 21 con la sfida contro la Croazia. Altra partita dall'alto coefficiente di difficoltà, dato che la formazione di Dalic si è piazzata prima al secondo posto nei Mondiali 2018 e poi al terzo in quello di quattro anni più tardi. La gara, che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno, si giocherà al Leipzig Stadium di Lipsia, impianto che può contenere al suo interno circa 40.000 spettatori.

Questo, nel dettaglio, il programma delle partite dell'Italia nella fase a gironi di Euro 2024: