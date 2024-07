Euro 2024, ottavi di finale: dove vedere le partite di oggi lunedì 1 luglio

Proseguono gli ottavi di finale di Euro 2024. Nella giornata di oggi, lunedì 1 luglio, si disputeranno due gare: Francia-Belgio alle 18 e Portogallo-Slovenia alle 21. Tantissima attesa c'è soprattutto per la sfida tra transalpini e Diavoli Rossi, chiamati entrambi a dare un segnale dopo una fase a gironi non brillantissima: la formazione di Deschamps si è piazzata al secondo posto nel girone D raccogliendo una vittoria e due pareggi, seconda posizione anche per i belgi che hanno fatto soltanto quattro punti. Impegno sulla carta più agevole per i lusitani, che, dopo aver ottenuto il primo posto nel gruppo F, affronteranno gli sloveni, arrivati terzi nel girone C.

Francia-Belgio, le probabili formazioni

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Dembélé, Mbappe, Thuram. Ct. Deschamps.

Belgio (3-4-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Doku, Tielemans, Onana, Theate; De Bruyne, Lukaku, Lukebakio. Ct. Tedesco.

Francia-Belgio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Francia-Belgio, in programma lunedì 1 luglio alle 18 a Dusseldorf e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Portogallo-Slovenia, le probabili formazioni

Portogallo (3-5-2): Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Dalot, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo; Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Martinez.

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek.

Portogallo-Slovenia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Portogallo-Slovenia, in programma lunedì 1 luglio alle 21 a Francoforte e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.