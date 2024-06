Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi sabato 15 giugno

Entra nel vivo Euro 2024. Dopo il match inaugurale che si è giocato nella giornata di ieri tra Germania e Scozia, oggi, sabato 15 giugno, sono in programma ben tre gare: Ungheria-Svizzera (alle 15), Spagna-Croazia (alle 18) e Italia-Albania (alle 21). Grande attesa, ovviamente, per l'esordio della nostra Nazionale, che si presenta al torneo da campione in carica. Un occhio particolare, poi, andrà ovviamente a Spagna-Croazia, dato che iberici e croati sono inseriti nello stesso girone degli azzurri.

Ungheria-Svizzera, le probabili formazioni

L'Ungheria di Rossi dovrebbe scendere il campo con il 3-4-3, con Adam, Sallai e Varga a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo Nagy e Szoboszlai con Nego e Kerkez sulle corsie esterne, in difesa, a protezione del portiere Gulacsi, il terzetto formato da Bokta, Lang e Szalai. La Svizzera, invece, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. Il tandem d'attacco sarà formato da Amdouni e Okafor, mentre la linea di centrocampo sarà composta da Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye e Shaqiri.In difesa spazio per Schar, Akanji e Rodriguez, tra i pali Sommer.

Ungheria (3-4-3): Gulacsi; Botka, Lang, Szalai; Nego, Nagy, Szoboszlai, Kerkez; Adam, Sallai, Varga.

Svizzera (3-5-2): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Shaqiri; Amdouni, Okafor.

Ungheria-Svizzera, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Ungheria-Svizzera, in programma sabato 15 giugno alle 15 a Colonia e valevole per la prima giornata del girone A di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Spagna-Croazia, le probabili formazioni

De La Fuente, per la prima della sua Spagna ad Euro 2024, sembra intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Yamal, Morata e Ferran Torres. A centrocampo Fabian Ruiz, Rodri e Pedri, mentre la linea difensiva sarà composta da Carvajal, Le Normand, Nacho e Grimaldo. In porta Unai Simon. 4-3-1-2 dall'altra parte per la Croazia, con Pasalic chiamato a supportare in attacco Petkovic e Kramaric. In mezzo al campo Kovacic, Brozovic ed il sempreverde Modric, in difesa Juranovic, Sutalo, Gvardiol e Stanisic. Livakovic tra i pali.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Grimaldo; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Ferran Torres.

Croazia (4-3-1-2): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic; Petkovic, Kramaric.

Spagna-Croazia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Croazia, in programma sabato 15 giugno alle 18 a Berlino e valevole per la prima giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 2 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Italia-Albania, le probabili formazioni

Spalletti, per il debutto contro l'Albania, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Chiesa, Frattesi e Pellegrini chiamati a supportare Scamacca in attacco. A centrocampo dubbio Barella: se l'interista non dovesse farcela, ci sarà spazio per Cristante al fianco di Jorginho. In difesa coppia centrale formata da Bastoni e Calafiori, sulle corsie esterne Di Lorenzo e Dimarco. Tra i pali Donnarumma. 4-3-3 dall'altra parte per l'Albania, con il tridente offensivo formato da Asani, Broja e Seferi. A centrocampo Asllani, Ramadani e Bajrami, linea difensiva formata da Hysaj, Ismaili, Djimsiti e Mitay. In porta Berisha.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti.

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho.

Italia-Albania, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Albania, in programma sabato 15 giugno alle 21 a Dortmund e valevole per la prima giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.