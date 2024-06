Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi lunedì 17 giugno

Tre le partite di Euro 2024 in calendario oggi, lunedì 17 giugno. Ad aprire il programma, alle 15, Romania-Ucraina (girone E), mentre alle 18 sarà la volta di Belgio-Slovacchia (girone E). Alle, 21 infine, la sfida tra tra Austria e Francia (girone D). Tanta attesa per vedere all'opera soprattutto i transalpini, tra i grandi favoriti alla vittoria finale del torneo. Curiosità anche per vedere l'esordio del Belgio, formazione che può contare su alcune ottime individualità.

Romania-Ucraina, le probabili formazioni

Romania (4-2-3-1): Ni?a; Ra?iu, Dr?gu?in, Rus, Bancu; Marius Marin, R?zvan Marin; Stanciu, Man, Dr?gu?; Mih?ila. Ct: Iord?nescu

Ucraina (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. Ct: Rebrov.

Romania-Ucraina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Romania-Ucraina, in programma lunedì 17 giugno alle 15 e valevole per la prima giornata del girone E di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Belgio-Slovacchia, le probabili formazioni

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Theate, Vertonghen, De Cuyper; Witsel, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, De Marco; Duda, Lobotka, Rigo; Suslov, Strelec, Haraslin.

Belgio-Slovacchia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Belgio-Slovacchia, in programma lunedì 17 giugno alle 18 e valevole per la prima giornata del girone E di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 2 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Austria-Francia, le probabili formazioni

Austria (4-2-3-1): Lawal; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Konate, Mendy; Kanté, Rabiot, Griezmann; Coman, Giroud, Mbappé.

Austria-Francia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Austria-Francia, in programma lunedì 17 giugno alle 21 e valevole per la prima giornata del girone D di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.