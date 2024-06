Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi martedì 18 giugno

Due le partite di Euro 2024 in calendario oggi, martedì 18 giugno. Alle 18, a Dortmund, si giocherà Turchia-Georgia, mentre alle 21, a Lipsia, andrà in scena Portogallo-Repubblica Ceca. Entrambe le sfide sono valevoli per il girone F. Tutti gli occhi saranno puntati sui lusitani, vincitori del trofeo nel 2016 e nella lista delle pretendenti al titolo per questa edizione. Il ct Roberto Martinez può infatti contare su un organico di assoluto livello, nel quale spiccano, tra gli altri, Diogo Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Dias, Joao Felix e Rafael Leao, oltre ovviamente al sempre verde Cristiano Ronaldo.

Turchia-Georgia, le probabili formazioni

Turchia (4-2-3-1): Günok; Ayhan, Demiral, Bardakc?, Kad?o?lu; Özcan, Çalhano?lu; Kahveci, Y?ld?z, Aktürko?lu; Y?lmaz

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

Turchia-Georgia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Turchia Georgia, in programma martedì 18 giugno alle 18 a Dortmund e valevole per la prima giornata del girone F di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Portogallo-Repubblica Ceca, le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota.

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Zima, Holes, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Barak, D. Jurasek; Hlozek, Schick.

Portogallo-Repubblica Ceca, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Portogallo-Repubblica Ceca, in programma martedì 18 giugno alle 21 a Lipsia e valevole per la prima giornata del girone F di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.