Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi mercoledì 19 giugno

Inizia la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Oggi, mercoledì 19 giugno, si disputeranno tre gare, con il programma che sarà aperto alle 15 da Croazia-Albania (girone B). Alle 18 sarà la volta di Germania-Ungheria (girone A), mentre alle 21 chiuderà il programma Scozia-Svizzera (girone A). Tanta curiosità per vedere nuovamente all'opera i tedeschi padroni di casa, che hanno iniziato il torneo con il piede sull'acceleratore travolgendo con un netto 5-1 la Scozia. Fondamentale, nel girone B, la sfida tra Croazia e Albania: entrambe hanno iniziato il loro campionato europeo con una sconfitta e non possono quindi permettersi un nuovo ko per non compromettere il proprio cammino.

Croazia-Albania, le probabili formazioni

Croazia (4-3-1-2): Livakovi?; Staniši?, Šutalo, Erli?, Gvardiol; Modri?, Brozovi?, Kova?i?; Pasalic; Petkovi?, Kramaric.

Albania (4-4-1-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asani, Asllani, Ramadani, Seferi; Bajrami; Broja

Croazia-Albania, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Croazia-Albania, in programma mercoledì 19 giugno alle 15 ad Amburgo e valevole per la seconda giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Germania-Ungheria, le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündo?an, Wirtz; Havertz.

Ungheria (3-4-2-1): Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

Germania-Ungheria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Germania-Ungheria, in programma mercoledì 19 giugno alle 18 a Stoccarda e valevole per la seconda giornata del girone A di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 2 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Scozia-Svizzera, le probabili formazioni

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, McGregor, Robertson; Christie, McGinn; Adams.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Dhaka, Frevler, Ndoye; Aebischer, Vargas; Duah.

Scozia-Svizzera, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Scozia-Svizzera, in programma mercoledì 19 giugno alle 21 a Colonia e valevole per la seconda giornata del girone A di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.