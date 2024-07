Euro 2024, ottavi di finale: dove vedere le partite di oggi martedì 2 luglio

Nella giornata di oggi, martedì 2 luglio, si concluderà il quadro degli ottavi di finale di Euro 2024. Ad aprire il programma, alle 18 a Monaco, Romania-Olanda, gara in cui gli orange, che hanno chiuso al terzo posto il girone D, affronteranno una delle rivelazioni del torneo. Alle 21, a Lipsia, andrà invece in scena Austria-Turchia, sfida tra due formazioni che, nella prima fase, hanno fatto vedere buone cose.

Romania-Olanda, le probabili formazioni

Romania (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihaila, Dragus.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Xavi Simons, Schouten, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

Romania-Olanda, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Romania-Olanda, in programma martedì 2 luglio alle 18 a Monaco e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Austria-Turchia, le probabili formazioni

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct. Rangnick

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Ayhan; Y?ld?z, Guler, Yilmaz; Tosun. Ct. Montella

Austria-Turchia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Austria-Turchia, in programma martedì 2 luglio alle 21 a Lipsia e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.