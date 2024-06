Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi giovedì 20 giugno

Tre le partite di Euro 2024 in calendario oggi, giovedì 20 giugno. Ad aprire il programma, alle 15, Slovenia-Serbia (girone C), mentre alle 18 sarà la volta di Danimarca-Inghilterra (girone C). Alle 21, poi, scenderà in campo l'Italia, che affronterà a Gelsenkirchen la Spagna. Un vero e proprio big match quello tra azzurri e Furie Rosse, che, in palio, metterà il primo posto nel raggruppamento. Per la nostra Nazionale sarà il primo vero test impegnativo dopo l'esordio vincente con l'Albania.

Slovenia-Serbia, le probabili formazioni

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko.

Serbia (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Mladenovic; Vlahovic, Mitrovic.

Slovenia-Serbia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Slovenia-Serbia, in programma giovedì 20 giugno alle 15 a Monaco e valevole per la seconda giornata del girone C di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Danimarca-Inghilterra, le probabili formazioni

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; R. Kristensen, Kjaer, Andersen, Mahele; Jensen, Hojberg, Eriksen; Poulsen, Hojlund, Wind.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

Danimarca-Inghilterra, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Danimarca-Inghilterra, in programma giovedì 20 giugno alle 18 a Francoforte e valevole per la seconda giornata del girone C di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 2 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Spagna-Italia, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Fuente.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

Spagna-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Italia, in programma giovedì 20 giugno alle 21 a Gelsenkirchen e valevole per la seconda giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.