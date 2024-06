Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi venerdì 21 giugno

Tre le partite di Euro 2024 in calendario oggi, venerdì 21 giugno. Ad aprire il programma, alle 15, Slovacchia-Ucraina (girone E), mentre alle 18 sarà la volta di Polonia-Austria (girone D). Alle 21, infine, si disputerà Olanda-Francia (girone D). Un vero e proprio big match quello tra orange e transalpini, che in palio metterà il primo posto nel gruppo, dato che sia gli uomini di Koeman che quelli di Deschamps hanno iniziato il loro torneo con una vittoria.

Slovacchia-Ucraina, le probabili formazioni

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona.

Ucraina (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. Ct. Rebrov.

Slovacchia-Ucraina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Slovacchia-Ucraina, in programma venerdì 21 giugno alle 15 a Dusseldorf e valevole per la seconda giornata del girone E di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Polonia-Austria, le probabili formazioni

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Swiderski.

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch.

Polonia-Austria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Polonia-Austria, in programma venerdì 21 giugno alle 18 a Berlino e valevole per la seconda giornata del girone D di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Olanda-Francia, le probabili formazioni

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Thuram.

Olanda-Francia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Olanda-Francia, in programma venerdì 21 giugno alle 21 a Lipsia e valevole per la seconda giornata del girone D di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.