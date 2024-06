Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi sabato 22 giugno

Tre le partite di Euro 2024 in calendario oggi, sabato 22 giugno. Ad aprire il programma, alle 15, sarà Georgia-Repubblica Ceca (girone F), mentre alle 18 sarà la volta di Turchia-Portogallo (girone F). Alle 21, infine, si disputerà Belgio-Romania. Per Lukaku e compagni vietato sbagliare nella sfida con i rumeni: i belgi, infatti, sono stati battuti all'esordio dalla Slovacchia e, in caso di nuovo ko, rischierebbero seriamente l'eliminazione già nel primo turno.

Georgia-Repubblica Ceca, le probabili formazioni

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili,; Kvaratskhelia, Mikautadze.

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, D. Jurasek; Schick, Chytil.

Georgia-Repubblica Ceca, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Georgia-Repubblica Ceca, in programma sabato 22 giugno alle 18 ad Amburgo e valevole per la seconda giornata del girone F di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Turchia-Portogallo, le probabili formazioni

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Akaydin, Kadioglu, Bardacki, Muldur; Ayhan, Kokcu; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz

Portogallo (3-5-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias; Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes; Ronaldo, Jota.

Turchia-Portogallo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Turchia-Portogallo, in programma sabato 22 giugno alle 18 a Colonia e valevole per la seconda giornata del girone E di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 2 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Belgio-Romania, le probabili formazioni

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Vertonghen; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard.

Romania (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

Belgio-Romania, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Belgio-Romania, in programma sabato 22 giugno alle 21 a Lipsia e valevole per la seconda giornata del girone D di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.