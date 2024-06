Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi lunedì 24 giugno

Due le partite di Euro 2024 in calendario oggi, lunedì 24 giugno. Alle 21 si disputeranno Albania-Spagna e Croazia-Italia, che chiuderanno il girone B. A guidare la classifica sono le Furie Rosse, già certe del primo posto con i loro 6 punti. Seconda l'Italia a 4, seguono poi Albania e Croazia a 1. Sfida quindi decisiva per gli azzurri, che hanno bisogno almeno del pareggio per avere la certezza di approdare agli ottavi di finale.

Albania-Spagna, le probabili formazioni

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Manaj, Asani.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Joselu, Oyarzabal.

Albania-Spagna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Albania-Spagna, in programma lunedì 24 giugno alle 21 a Dusseldorf e valevole per la terza giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Croazia-Italia, le probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. Ct. Dalic.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui. Ct. Spalletti.

Croazia-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Croazia-Italia, in programma lunedì 24 giugno alle 21 a Lipsia e valevole per la terza giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.