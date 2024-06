Euro 2024 in tv: dove vedere le partite di oggi martedì 25 giugno

Ben quattro le partite di Euro 2024 in calendario oggi, martedì 25 giugno. Alle 18 si chiuderà il girone D con Olanda-Austria e Francia-Polonia, con la situazione di classifica che vede al momento orange e transalpini in vetta a quota 4, seguiti dagli uomini di Rangnick a 3 e dai polacchi a 0. Alle 21, invece, Danimarca-Serbia e Inghilterra-Slovenia chiuderanno il programma del girone C: in questo caso a guidare la classifica sono i Tre Leoni a 4, seguiti da Danimarca e Slovenia appaiate a 2. Ultimo posto per la Serbia a quota 1.

Francia-Polonia, le probabili formazioni

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Thuram, Mbappé.

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Lewandowski.

Francia-Polonia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Francia-Polonia, in programma martedì 25 giugno alle 18 e valevole per la terza giornata del girone D di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport 4K. La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Olanda-Austria, le probabili formazioni

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Trauner, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Olanda-Austria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Olanda-Austria, in programma martedì 25 giugno alle 18 e valevole per la terza giornata del girone D di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, il canale di riferimento sarà Sky Sport 253. La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Danimarca-Serbia, le probabili formazioni

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, J.Hjulmand, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund.

Serbia (3-4-1-2): Rajkovic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Jovic, Mitrovic.

Danimarca-Serbia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Danimarca-Serbia, in programma martedì 25 giugno alle 21 e valevole per la terza giornata del girone C di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Inghilterra-Serbia, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Gomez, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gorenc Stankovic, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko.

Inghilterra-Serbia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inghilterra-Serbia, in programma martedì 25 giugno alle 21 e valevole per la terza giornata del girone C di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.