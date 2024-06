Euro 2024, ottavi di finale: dove vedere le partite di oggi sabato 29 giugno

Al via gli ottavi di finale di Euro 2024. Nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, si giocheranno due partite: Svizzera-Italia, in programma alle 18 a Berlino, e Germania-Danimarca, in calendario alle 21 a Dortmund. Due sfide ricche di spunti, in cui un occhio particolare, ovviamente, lo getteremo agli azzurri: la formazione di Luciano Spalletti, dopo una fase a gironi quanto mai sofferta, con la precoce eliminazione evitata soltanto grazie alla rete in extremis di Zaccagni contro la Croazia, è chiamata a dare un segnale per dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonista nel torneo. Per i tedeschi padroni di casa, che hanno chiuso al primo posto il girone A, attenzione invece alla sempre ostica Danimarca.

Svizzera-Italia, le probabili formazioni

Svizzera (3-4-2-1): Sommer: Schaer, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Rieder, Ndoye; Embolo. Ct. Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Ct Spalletti

Svizzera-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Svizzera-Italia, in programma sabato 29 giugno alle 18 a Berlino e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Germania-Danimarca, le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Danimarca (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen; Hojlund, Wind. Ct. Hjulmand.

Germania-Danimarca, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Germania-Danimarca, in programma sabato 29 giugno alle 21 a Dortmund e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.