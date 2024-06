Euro 2024, ottavi di finale: dove vedere le partite di oggi domenica 30 giugno

Proseguono gli ottavi di finale di Euro 2024. Due le partite in calendario oggi, domenica 30 giugno. Alle 18, a Gelsenkirchen, è in programma Inghilterra-Slovacchia, mentre alle 21, a Colonia, si giocherà Spagna-Georgia. I Tre Leoni sono chiamati a dare un segnale dopo una fase a gironi non particolarmente brillante malgrado la conquista del primo posto, mentre le Furie Rosse affronteranno una delle maggiori sorprese del torneo.

Inghilterra-Slovacchia, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona.

Inghilterra-Slovacchia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inghilterra-Slovacchia, in programma domenica 30 giugno alle 18 a Gelsenkirchen e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Spagna-Georgia, le probabili formazioni

Spagna(4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams. Ct. De La Fuente.

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia. Ct. Sagnol.

Spagna-Georgia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Georgia, in programma domenica 30 giugno alle 21 a Colonia e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.