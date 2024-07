Euro 2024, quarti di finale: dove vedere le partite di oggi venerdì 5 luglio

Al via i quarti di finale di Euro 2024. Nella giornata di oggi, venerdì 5 luglio, si disputeranno due gare: alle 18, a Stoccarda, si giocherà Spagna-Germania, mentre alle 21, ad Amburgo, sarà la volta di Portogallo-Francia. Due sfide che hanno già il sapore di finali anticipate, dato l'alto tasso tecnico in campo: nel match tra iberici e tedeschi si affronteranno le due formazioni che fin qui hanno probabilmente convinto maggiormente, mentre lusitani e transalpini, malgrado non siano riusciti ad incantare dal punto di vista delle prestazioni, dispongono di elementi capaci di risolvere la partita in ogni momento.

Spagna-Germania, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Ct. De La Fuente.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Spagna-Germania, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Germania, in programma venerdì 5 luglio alle 18 a Stoccarda e valevole per i quarti di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 2 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Portogallo-Francia, le probabili formazioni

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. Ct. Martinez.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann. Ct. Deschamps.

Portogallo-Francia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Portogallo-Francia, in programma venerdì 5 luglio alle 21 ad Amburgo e valevole per i quarti di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.