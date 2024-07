Euro 2024, quarti di finale: dove vedere le partite di oggi sabato 6 luglio

Si concluderanno nella giornata di oggi, sabato 6 luglio, i quarti di finale di Euro 2024. Alle 18, a Düsseldorf, si giocherà Inghilterra-Svizzera, sfida alla quale avrebbe voluto essere presente l'Italia, eliminata però agli ottavi dagli elvetici. Un match al quale i Tre Leoni si presentano con i favori del pronostico, ma attenzione agli uomini di Yakin, cresciuti enormemente negli ultimi anni. Alle 21, a Berlino, si disputerà invece Olanda-Turchia: in questo caso ad essere favoriti sono gli orange, che nel turno precedente hanno spazzato via la Romania con un secco 3-0. La formazione di Montella, dopo aver eliminato l'Austria, vuole invece continuare a stupire.

Inghilterra-Svizzera, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate.

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. Ct. Murat Yakin.

Inghilterra-Svizzera, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inghilterra-Svizzera, in programma sabato 6 luglio alle 18 a Dusseldorf e valevole per i quarti di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 2 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Olanda-Turchia, le probabili formazioni

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo.

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yokuslu, Ayhan; Yildiz, Calhanoglu, Guler; Yilmaz. Ct. Montella.

Olanda-Turchia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Olanda-Turchia, in programma sabato 6 luglio alle 21 a Berlino e valevole per i quarti di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.