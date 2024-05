Euro 2024, come vedere le partite RAI su pc e tablet

È iniziato il conto alla rovescia in vista degli Europei 2024, che prenderanno il via il prossimo 14 giugno per concludersi il 14 luglio con la finalissima di Berlino. Alla competizione, giunta alla sua 17esima edizione ed in programma in Germania, prenderanno parte 24 nazionali, suddivise nella prima fase in sei gironi da quattro: ad accedere agli ottavi di finale saranno le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze classificate. Tra le partecipanti anche l'Italia, che si presenterà al torneo da detentrice del titolo: gli azzurri, nel 2021, superarono infatti in finale a Wembley ai calci di rigore l'Inghilterra. La nostra nazionale, inserita nel girone B insieme ad Albania, Croazia e Spagna, farà il proprio debutto il 15 giugno a Dortmund contro la formazione di Sylvinho. Il 20, a Gelsenkirchen, sarà invece la volta della sfida con le Furie Rosse, mentre il 24 giugno, a Lipsia, si disputerà la partita contro i croati.

Europei 2024, come vedere le partite RAI in streaming su pc e tablet

Il programma degli Europei 2024 prevede complessivamente 51 partite, di cui 21 saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport. Le rimanenti trenta, comprese quelle che vedranno impegnate la Nazionale italiana, saranno invece visibili anche in chiaro sui canali Rai. Le gare trasmesse in diretta dall'emittente pubblica potranno essere seguite in streaming su Rai Play: in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore.