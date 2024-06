Euro 2024, quote capocannoniere: i favoriti alla vittoria della classifica marcatori

Kane, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Questi, secondo le agenzie di scommesse, i principali candidati a vincere la classifica marcatori di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. I tre calciatori, attaccanti rispettivamente di Inghilterra, Francia e Portogallo, godono infatti delle quote più basse attribuite dai principali bookmakers, precedendo, in ordine sparso, i vari Bellingham, Lukaku, Giroud, Morata e Griezmann. Per quanto riguarda i giocatori dell'Italia, quello ad avere maggiori chance di diventare capocannoniere del torneo è Gianluca Scamacca. Alle spalle del centravanti dell'Atalanta Mateo Retegui e Federico Chiesa.

Euro 2024, le quote capocannoniere Eurobet

Kane/Mbappé 5,50

Cristiano Ronaldo 11

Giroud 18

Bellingham/Lukaku 21

Griezmann 26

Dovbyk/Foden/Fullkrug/Morata/Musiala 31

Scamacca 36

Euro 2024, le quote capocannoniere Sisal

Mbappé/Kane 6

Bellingham/Cristiano Ronaldo 12

Scamacca/Foden/Lukaku 16

Saka/Giroud/Havertz/Fullkrug/Morata 25

Retegui/Ramos/Griezmann/Leao 33

Euro 2024, le quote capocannoniere Bwin