Euro 2024, quote favorite: chi vince il campionato europeo?

Inghilterra, Francia e Germania. Queste, per i bookmakers, le grandi favorite alla vittoria finale degli Europei 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Secondo le principali agenzie di scommesse, sono infatti proprio britannici, transalpini e tedeschi i maggiori candidati a succedere nell'albo d'oro all'Italia, vincitrice dell'edizione 2020 (poi giocata nel 2021 a causa della pandemia). Antagonisti principali, osservando le quote, dovrebbero essere Portogallo e Spagna, con Belgio, Italia e Olanda più indietro nella griglia di partenza.

Euro 2024, le favorite alla vittoria finale: le quote

La favorita numero uno alla vittoria finale, per i bookmakers, è l'Inghilterra, sconfitta in finale ai calci di rigore dall'Italia nell'ultima edizione. Il successo degli uomini di Southgate, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Eurobet e Sisal), è quotato a 4. Alle spalle dei Tre Leoni troviamo Francia e Germania, il cui trionfo è quotato rispettivamente a 5 e 6. Leggermente più indietro Portogallo (quota tra 7.50 e 9) e Spagna (9), ancor più staccate, invece, Italia (quota tra 15 e 16), Olanda (quota tra 15 e 19) e Belgio (quota tra 15 e 25). Non gode invece di particolari speranze la Croazia, quotata tra 33 e 41.

Per quanto riguarda invece le formazioni con meno chance di vittoria, Snai fissa la quota più alta (500) per Albania, Georgia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Per Eurobet in coda troviamo Albania e Slovacchia (501), mentre Sisal, a queste due, aggiunge a quota 500 anche Georgia e Slovenia.

Euro 2024, le favorite alla vittoria finale: le quote Snai

Inghilterra 4

Francia 5

Germania 6

Portogallo 8

Spagna 9

Belgio 15

Italia 15

Olanda 15

Croazia 33

Danimarca 33

Turchia 50

Austria 75

Scozia 75

Serbia 75

Svizzera 75

Ucraina 75

Ungheria 75

Polonia 100

Repubblica Ceca 100

Albania 250

Georgia 250

Romania 250

Slovacchia 250

Slovenia 250

Euro 2024, le favorite alla vittoria finale: le quote Eurobet

Inghilterra 4

Francia 5

Germania 6

Portogallo 9

Spagna 9

Italia 15

Belgio 19

Olanda 19

Croazia 41

Danimarca 41

Georgia 51

Turchia 51

Serbia 65

Svizzera 71

Austria 81

Scozia 101

Ucraina 101

Ungheria 101

Polonia 151

Repubblica Ceca 151

Romania 201

Slovenia 251

Albania 501

Slovacchia 501

Euro 2024, le favorite alla vittoria finale: le quote Sisal