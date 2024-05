Euro 2024, date raduno e ritiro dell'Italia

Manca ormai meno di un mese agli Europei 2024, che si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Alla manifestazione, giunta alla sua 17esima edizione, prenderà parte anche l'Italia, assente invece agli ultimi due Mondiali. Gli azzurri, inseriti nel girone B insieme ad Albania, Croazia e Spagna, si presenteranno al torneo da detentori del titolo: nel 2021, la formazione allora allenata da Roberto Mancini, superò infatti nella finalissima di Wembley ai calci di rigore l'Inghilterra di Southgate dopo l'1-1 di tempi regolamentari e supplementari. Fare il bis pare oggi molto complicato e l'obiettivo, per la nostra nazionale, è quello di fare quanto meno bella figura andando il più avanti possibile nella competizione.

Europei 2024, raduno e ritiro dell'Italia: le date

Il cammino della nazionale italiana verso Euro 2024 inizierà appena terminato il campionato di serie A, la cui ultima giornata è in programma tra il 23 ed il 26 maggio. A torneo concluso, infatti, gli azzurri si ritroveranno a Coverciano, con il raduno che sarà fissato tra il 30 ed il 31 maggio. A prendervi parte saranno circa una trentina di giocatori, con Spalletti che renderà nota già nelle prossime ore la lista dei preconvocati. L'Italia sarà poi impegnata in due amichevoli per prepararsi al meglio agli Europei: la prima è in programma martedì 4 giugno a Bologna contro la Turchia, la seconda domenica 9 giugno ad Empoli contro la Bosnia-Erzegovina. Il 10, poi, il gruppo azzurro decollerà verso Iserlohn, cittadina a circa 35 chilometri da Dortmund che sarà sede del ritiro della nostra nazionale. Ed il 15 giugno, proprio a Dortmund, gli uomini di Spalletti (con il ct che, fino al giorno prima, avrà la possibilità di sostituire eventuali giocatori convocati infortunati) faranno il loro esordio ad Euro 2024 affrontando l'Albania di Sylvinho. Cinque giorni più tardi, a Gelsenkirchen, la sfida con la Spagna, il 24, nell'ultima gara della fase a gironi, il match a Lipsia con la Croazia.