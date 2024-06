Euro 2024, le 5 curiosità del 14 giugno: la porta più grande del mondo e la partita del Kaiser

L'attesa è finita, gli Europei stanno per entrare nel vivo. A dare il calcio d'inizio alla rassegna continentale che si giocherà tutta in Germania saranno i padroni di casa che affronteranno nella prima giornata del gruppo A la Scozia venerdì 14 giugno alle 21. I tedeschi sognano il trionfo in casa e hanno un legame particolare con la competizione, l'organizzazione sarà curata in ogni minimo dettaglio e con una particolarità nella Fan Zone di Berlino. Prima di tutto però verrà ricordato il Kaiser Franz Beckenbauer. Le curiosità della gara inaugurale e non solo:

In totale sono 16 le edizioni dei Campionati Europei di calcio disputate dal 1960 a oggi. Le prime cinque edizioni videro partecipare 4 squadre, poi si passò a 8 dal 1980 al 1992, il torneo a quel puntò passo 16 fino al 2016 quando fu allargato a 24 formazioni. La prima rassegna continentale si giocò in Francia, due quelle giocate in Italia nel 1968 e nel 1980 La porta più grande del Mondo . In Germania fanno le cose in grande e così davanti alla porta di Brandeburgo, a Berlino, è stata montata una porta da calcio che supera in grandezza il monumento le cui misure sono: 26 metri in altezza e 65 in larghezza. Questa enorme porta sarà di fronte alla più grande Fan Zone costruita per gli Europei con erba sintetica verde installata sulla pavimentazione e posto per circa 30mila persone. Qui verranno proiettate le gare della Germania (proprio all'interno della porta più grande del mondo) e quelle più importanti e poi ci sarà un ricco programma per un mese tutto da vivere per i tifosi che seguiranno le Nazionali.



Prima della partita inaugurale degli Europei ci sarà il giusto omaggio a Franz Beckenbauer. Monumento del calcio tedesco e più volte straordinario protagonista in campo con la maglia della Germania, l'ex difensore è scomparso lo scorso 7 maggio lasciando un enorme vuoto nel mondo del calcio. Per ricordarlo all'Allianz Arena prima di Germania-Scozia verrà trasmesso un video emozionale, poi scenderà in campo Heidi Beckenbauer, moglie del Kaiser, che porterà la coppa dell'Europeo al centro del rettangolo verde. Scozia per scrivere la storia. La Scozia è alla sua terza partecipazione in totale agli Europei di calcio in cui ha vinto solo due gare e non ha mai passato il girone. La formazione di Clarke vuole riscrivere la storia e dopo essersi qualificata come seconda del gruppo che vedeva al via anche la Spagna (prima) ha la ghiotta occasione per qualificarsi per la prima volta alla fase eliminatoria. Nel girone oltre alla Germania, favorita per il primo posto, ci sono anche Svizzera e Ungheria. Il regolamento prevede il passaggio del turno delle prime due e le migliori terze dei gironi, questa volta si può fare.