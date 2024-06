Euro 2024, i gironi hanno cambiato le gerarchie

Le prime due settimane di Euro 2024 se ne sono andate con una lunga lista di partite e nessuna pausa per concludere la fase a gironi. Ora è tempo di fare sul serio con le sfide degli ottavi di finale che danno il via alle eliminatorie a scontro diretto con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Le gerarchie della vittoria finale dopo le prime tre gare a testa sembrano essere un po' cambiate rispetto a quelle pre Europeo.

Le grandi favorite della vigilia Francia e Inghilterra non stanno incantando. I transalpini hanno addirittura chiuso al secondo posto il girone facendosi scavalcare dall'Austria nella gara finale pareggiata contro la Polonia già eliminata. La formazione di Deschamps ha qualità da vendere ma non riesce ad esprimerla, Mbappè è il trascinatore ma quando manca oppure non è in giornata di grazia i tanti piani B a disposizione non funzionano. Difficoltà ancora più grandi per l'Inghilterra di Southgate finito nel mirino della critica dopo tre gare con una vittoria e due pareggi e solo due gol all'attivo. Il fenomeno Bellingham ha il fiato corto, e lo si era già visto con il Real Madrid, i tanti talentini rischiano di non incidere in un impianto di gioco troppo "piatto". La formazione inglese sognava in grande ma quando scende in campo sembra avere quasi paura del suo passato (non vince nulla da oltre 60 anni) e questo limita e non poco il gioco.

Per due quadre che scendono ce ne sono altre due che salgono, una in particolare in maniera imperiosa: è la Spagna. Le Furie Rosse hanno superato a mani basse da primi il girone che sulla carta era il più difficile. Hanno liquidato la Croazia nel solo primo tempo per poi strapazzare l'Italia con un 1-0 che è risultato bugiardo visti i miracoli di Donnarumma e le imprecisioni sotto porta. La formazione di De La Fuente tra le big è quella che ha giocato meglio, non ha ancora subito gol, e tra giovani rampanti e vecchie colonne si candida davvero a vincere il titolo che è poi il sogno anche della Germania. Le prime due gare sono state ottime dei padroni di casa che hanno poi steccato con la Svizzera rischiando di chiudere il girone da seconda. Tra le tre citate forse è quella che ha meno talento ma quando riesce a scatenare i baby Musiala e Wirtz è pericolosa per tutti. A questo si aggiunge il fattore campo, che nelle gare secche può diventare importante, e la proverbiale forza mentale tedesca, la candidatura per il titolo ha iniziato davvero a prendere corpo.

E le altre? Al momento sembra difficile trovare qualcuno che possa inserirsi. Il Portogallo è stato straripante nelle prime due gare, ma poi è crollato sotto i colpi della Georgia. Un campanello d'allarme sulla tenuta mentale di un gruppo che una volta qualificato ha mollato gli ormeggi, per quello che riguarda il talento puro i lusitani sono al livello dei migliori, ma la testa spesso fa la differenza. Tra i flop si annoverano il Belgio, che continua a cambiare faccia non solo di partita in partita ma anche all'interno del singolo match. Troppo altalenante e sempre a rischio figuracce, come la sconfitta all'esordio con la Slovacchia, insomma rispetto al passato non è cambiato nulla.

Infine c'è l'Italia che mai è stata favorita, anzi davanti aveva un bel manipolo di squadre già dal 14 di giugno. Spalletti ringrazia la buona stella di Zaccagni che infila il pallone in rete al 98' e vola agli ottavi. Senza il destro perfetto del laziale l'Italia sarebbe a casa, basterebbe questo per dire che gli azzurri sono quelli che hanno faticato di più, il resto lo ha evidenziato il campo: squadra sfilacciata, senza mordente, confusa e con pochissime qualità, il bis sembra davvero impossibile a meno di una sterzata improvvisa già contro la Svizzera.