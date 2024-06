Euro 2024, le 5 curiosità su Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia

Gli Europei entrano sempre più nel vivo, ieri la vergognosa Italia di Spalletti ha lasciato campo libero alla Svizzera che insieme alla Germania è volata ai quarti, fuori dai giochi anche la Danimarca battuta dai tedeschi. Oggi scendono in campo altre due big come Inghilterra e Spagna in due sfide che le vedono favorite. Le 5 curiosità di giornata

Harry Kane da ritrovare. L'Inghilterra, che non ha brillato nella fase a gironi, deve accelerare e ritrovare i proprio campioni per provare a puntare ad un titolo che manca da oltre 60 anni. Southgate è già sulla graticola, non può fallire e deve ritrovare il migliore Harry Kane per dare l'assalto all'Europeo. Il gioco si fa duro e nell'ultima edizione il centravanti inglese ha iniziato a farsi sentire proprio quando contava di più, nel 2021 quando l'Inghilterra perse solo in finale con l'Italia, Kane segnò in tutte le partite della fase a eliminazione diretta, serve quel tipo di bomber per dare l'assalto sfuggita nell'ultima edizione solo ai rigori.



Slovacchia per la storia. La Slovacchia gioca per la storia, mai la Nazionale è arrivata oltre il primo turno eliminatorio, ovviamente parte sfavorita ma in questo Europeo ha già battuto il Belgio che rispetto all'Inghilterra è anche più avanti nel ranking FIFA. Inoltre gli slovacchi non hai vinto contro gli inglesi nei sei precedenti (5 sconfitte e 1 pareggio). Per ribaltare il pronostico si affideranno Schranz che ha un record incoraggiante, quando apre le marcature fa vincere la sua Nazionale, è successo con le ultime quattro reti e due volte a Euro 2024.



Nella Georgia brilla il talento di Mikautadze, insieme a Kvartaskhelia e Mamardashvili è il giocatore migliore della squadra che tra l'altro è riuscito ad entrare in club molto ristretto. Solo altri 9 giocatori avevano segnato in tutte e tre le partite dei gironi nella storia degli Europei. La Georgia si proteggerà contro la Spagna cercando di colpire in ripartenza, cosa già fatta con il Portogallo quando con solo il 28% di possesso palla ha vinto la gara, il dato più basso in una vittoria agli Europei dal 1980 a oggi. Il ricco premio dell'oligarca georgiano. C'è un Paese intero che sogna con la sua Nazionale, un Paese che spinge per continuare a stare accanto a questi giocatori che sono già nella storia essendosi qualificati per la prima volta agli Europei e poi avendo conquistato gli ottavi di finale. Per questo c'è chi è pronto a premiare anche econoicamente i giocatori, l'oligarca Ivanivishvili ha promesso un premio da 10 milioni di euro in caso di vittoria contro la Spagna. E' la seconda volta che succede visto che già contro il Portogall lo stesso oligarca aveva messo sul piatto 10 milioni per la vittoria.