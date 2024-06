Fallimento Italia, dai giocatori all'approccio: cosa non è andato

Un'Italia mai così brutta e svogliata, che esce meritatamente da Euro 2024 sotto il colpi della Svizzera. Un disastro su tutti i fronti per gli azzurri di Spalletti, che partecipavano alla competizione da campioni in carica e adesso tornano a casa prematuramente al termine di un match in cui i nostri non sono mai scesi in campo. "L'Italia in questo momento non può fare di più" ha commentato a caldo il ct della Nazionale, una frase che sa di "punta dell'iceberg", per una compagine che ha mostrato enormi limiti. Può starci un po' di stanchezza, soprattutto per alcuni elementi che hanno disputato una stagione dispendiosa, ma questo vale anche per i nostri avversari e non può essere una giustificazione per delle prestazioni così frustranti.

Allenatore e giocatori

Il primo che ovviamente finirà sul banco degli imputati è Luciano Spalletti, apparso spesso confuso, sia sui moduli che sui cambi in corsa. Qualche malumore era sorto già dalle convocazioni, soprattutto per la scelta di chiamare Fagioli dopo un anno di inattività per squalifica, e di lasciare a casa giocatori fantasiosi e reduci da una stagione molto positiva, come Politano e Orsolini. È vero che l'ex tecnico del Napoli ha preso una squadra in corsa e nel pieno di un cambio generazionale, con tutte le difficoltà di dover implementare un nuovo impianto di gioco. Ma proprio da punto di vista tattico ci sono state scelte all'apparenza poco logiche, come insistere su un modulo con la difesa a quattro dopo aver convocato una rosa di giocatori abituati invece a giocare a tre, snaturando di fatto alcuni elementi, come ad esempio Dimarco. Se il dilemma è comprensibile, visto che Spalletti è sempre stato un fautore del 433 (o al massimo del 4231) dall'altra non può essere accettabile una nazionale che cambia modulo e interpreti ad ogni partita, senza avere mai una vera e propria identità.

Anche i cambi durante la partita, spesso tardivi e scontati, non hanno mai prodotto una svolta nel gioco, fatta eccezione per la rete di Zaccagni contro la Croazia, frutto di un disperato assalto offensivo di Calafiori. Il difensore del Bologna è stato uno dei pochi, pochissimi, a salvare la faccia. Insieme a lui Donnarumma, autore di parate straordinarie in tutte le partite, l'unico in grado di tenerci a galla e di allungare la nostra agonia, almeno fino a ieri. Per il resto poco o niente. Giocatori irriconoscibili come Dimarco e Di Lorenzo, sottotono come Barella e Chiesa, o impalpabili e discontinui, come il resto degli azzurri. Quello che è mancato è sicuramente qualcuno che accendesse la scintilla. Rispetto ad alcuni anni fa, quando il ct doveva scegliere tra Totti o Del Piero, o tra Vieri e Inzaghi, il livello dei nostri giocatori, soprattutto nel reparto offensivo, è imparagonabile. Non a caso, abbiamo fatto fatica a tirare in porta praticamente a ogni partita.

Una squadra impaurita

Ma se sui limiti tecnici possiamo farci poco, e su quelli tattici magari ha pesato il poco tempo a disposizione del ct, c'è un altro aspetto, forse ancor più grave, in cui gli azzurri hanno peccato: l'atteggiamento. Il gol preso dopo 23 secondi con la modesta Albania, poi recuperata e sconfitta, era stato un campanello d'allarme abbastanza lampante, forse passato in secondo piano proprio per la vittoria. Errori del genere possono anche capitare, ma non in quel momento, non a questi livelli. Si tratta di concentrazione, di intensità e anche di cattiveria. Quella cattiveria, ovviamente sportiva, che poi c'è mancata quando gli avversari sono diventati di un livello superiore. L'atteggiamento remissivo visto con la Spagna non può essere giustificato dalla superiorità degli iberici, che ci hanno preso a pallonate. E lo stesso vale per la partita con la Croazia, una partita in cui devi vincere, entrando in campo con la rabbia e la voglia di chi quel prato se lo mangerebbe. Invece abbiamo visto undici agnelli impauriti, salvati soltanto dal solito Donnarumma e dal colpo di "fortuna" al 98esimo minuto. Un gol che ci ha fatto saltare di gioia, ma che alla fine si è rivelato soltanto un'illusione in grado di allungare la nostra agonia fino alla sfida con la Svizzera. Con gli elvetici, nel primo scontro diretto, match da dentro o fuori, gli azzurri in campo non ci sono proprio scesi. Sono mancati gli attributi, l'intensità e l'impegno. Fattori chiave che possono anche nascondere limiti tattici o tecnici, elementi fondamentali per affrontare queste partite, soprattutto contro un avversario ostico come la Svizzera. È mancata quella carica positiva, quella grinta che invece dovrebbe innescarsi in automatico quando si indossa la maglia della propria nazionale.