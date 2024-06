Euro 2024, chi vince secondo l'algoritmo

Ci siamo. Mancano appena quattro giorni e poi prenderanno il via i campionati europei 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Al torneo prenderanno parte 24 nazionali, suddivise nella prima fase in sei gironi da quattro. Tra queste anche l'Italia di Luciano Spalletti, che si presenterà ai nastri di partenza da campione in carica: gli azzurri, allora guidati da Roberto Mancini, superarono infatti nel 2021 nella finalissima di Wembley l'Inghilterra di Southgate ai calci di rigore. Difficile, però, che la nostra Nazionale possa conquistare nuovamente il titolo, almeno secondo i dati raccolti da Opta Analyst.

Euro 2024, le favorite alla vittoria finale secondo l'algoritmo

Secondo l'algoritmo, le principali favorite alla vittoria finale del torneo sono Inghilterra e Francia, che hanno rispettivamente il 19,9% ed il 19,1% di chance di battere la concorrenza. Alle loro spalle la Germania padrona di casa con il 12,4%. Seguono poi, nell'ordine, Spagna (9,6%), Portogallo (9,2%) e Olanda (5,1). Soltanto settima posizione nella griglia di partenza per l'Italia, che ha soltanto il 5% di possibilità di vincere il titolo. Per Opta, il cammino degli azzurri dovrebbe interrompersi ai quarti di finale, ai quali gli uomini di Luciano Spalletti hanno il 47,2% di possibilità di approdare. Ad avere meno chance di vittoria in assoluto, invece, è la Georgia, che ha appena lo 0,1% di possibilità di conquistare il titolo.

Queste, nel dettaglio, le chance di vittoria di tutte le Nazionali partecipanti ad Euro 2024 secondo Opta Analyst: