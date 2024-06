Chi è Georges Mikautadze, il bomber a sorpresa di Euro 2024

Ti aspetti Kylian Mbappé, ti aspetti Harry Kane, ti aspetti Cristiano Ronaldo e invece, almeno dopo la fase a gironi, lo scettro di bomber di questo Euro 2024 è nelle mani di Georges Mikautadze. Un nome, probabilmente, sconosciuto ai più. Eppure, questo attaccante classe 2000, è stato l'unico nella prima fase del torneo ad andare a segno in tutte e tre le partite, ergendosi a trascinatore della rivelazione Georgia, capace, a sorpresa, di staccare il pass per gli ottavi di finale piazzandosi al terzo posto del gruppo F. Mikautadze, infatti, ha trovato il gol, inutile per il risultato finale, nell'esordio contro la Turchia e si è poi ripetuto contro Repubblica Ceca (il cui timbro è valso il pari) e Portogallo, gara nella quale ha fornito anche l'assist per il centro di Kvaratskhelia. Insomma, un rendimento da attaccante di razza.

Georges Mikautadze, chi è il bomber della Georgia

Nato a Lione, in Francia, il 31 ottobre 2000, Mikautadze è cresciuto nel settore giovanile del Metz, formazione con la quale ha debuttato in prima squadra il 7 dicembre 2019 in occasione della sfida con il Nizza. Nelle due stagioni successive, invece, indossa (in prestito) la maglia del Seraing, club con il quale realizza complessivamente 36 reti conquistando anche la promozione dalla seconda alla prima divisione belga. Poi il ritorno al Metz, dove Mikautadze esplode definitivamente segnando ben 25 gol nella Ligue 2. Il suo rendimento cattura l'interesse dell'Ajax, che ne acquisto il cartellino a titolo definitivo nell'agosto del 2023. In Olanda, tuttavia, l'attaccante fatica ad ambientarsi e, a gennaio, fa ritorno in prestito al Metz, dove, in Ligue 1, riesce a realizzare ben 14 reti nella seconda parte di campionato.

Dal punto di vista tecnico, Mikautadze fa dell'agilità e della rapidità le sue armi migliori. Per questo, come emerso anche ad Euro 2024, dà il suo meglio negli spazi aperti, mostrando un'ottima capacità di ribaltare il fronte in pochi secondi. Ed il fiuto del gol, poi, non si discute, come testimoniano i numeri anche in Nazionale: per lui, con la Georgia, 13 reti in 28 presenze.