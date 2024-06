Euro 2024, alla scoperta della Georgia: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

Quando l’importante è esserci, per la prima volta. La matricola Georgia festeggia in questo Europeo 2024 l’inserimento nella griglia della fase finale, unica del lotto delle 24 ad esordire nella kermesse continentale, sebbene l’appartenenza di 24 dei 26 convocati a club non georgiani conferiscono al roster una dimensione internazionale ed aumentino il tasso di esperienza nel calcio estero. L’ultima uscita prima dell’inizio della competizione ha coinciso con una confortante vittoria contro il Montenegro per 3-1, ma le chance di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nel Girone F sembrano oggettivamente pochissime per non dire nulle. La squadra di Sagnol debutterà a Dortmund contro la Turchia il pomeriggio del 18 giugno, poi la sfida alla Repubblica Ceca ad Amburgo il 22 e quindi la chiusura a Gelsenkirchen con il Portogallo la sera del 26 giugno.

La storia

La nascita ufficiale della nazionale della Georgia, con il riconoscimento da parte dell’Uefa, viene fatta risalire al 1992, quando ha cominciato ad essere inseriti nella lista dei paesi partecipanti alle qualificazioni delle varie competizioni internazionali. Che, ad onor del vero, non hanno riservato troppe gioie, visto che prima di Euro 2024 i “Crociati” non si sono mai guadagnati la possibilità di accedere alla fase finale né degli Europei, né dei Mondiali. Resta comunque degno di nota il bel percorso effettuato nell’ultima Nations League, dove con cinque vittorie (contro Bulgaria, Macedonia del Nord e Gibilterra) ed un solo pari nel Gruppo 4, i biancorossi si sono guadagnati la partecipazione alla prossima Lega B.

Come si è qualificata

Una qualificazione strappata con i denti all’ultimo respiro, quella dei georgiani, che assume anche i contorni di ricompensa dopo la beffa del 2021 quando erano stati sconfitti nella finale degli spareggi dalla Macedonia del Nord. Cammino complesso, con l’unica gioia costituita dalla doppia vittoria contro Cipro fanalino di coda della Pool A, poi i k.o. in trasferta con Norvegia e Scozia – bloccate sul pari in casa – e le due nette battute d’arresto contro la Spagna, con ben dieci gol subiti. Inevitabile pertanto il passaggio ai play-off, che si chiude in gloria: 2-0 in semifinale al Lussemburgo, e vittoria 4-2 ai calci di rigore contro la favorita Grecia, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul punteggio di 0-0.

L’allenatore

Una trentina di partite sulla panchina georgiana, ma sufficienti per entrare nella storia del calcio nazionale, in virtù della qualificazione ad Euro 2024, prima manifestazione internazionale di rilievo che vedrà i biancorossi al via. La sua nomina risale a febbraio 2021, e dopo un anno ha portato i crociati a vincere una Pool della Lega C di Nations League accedendo al livello successivo della manifestazione. Prima dell’incarico di ct, una parentesi come osservatore nel Bayern Monaco – squadra che lo ha visto collezionare in campo quasi 200 presenze – un triennio nella Federcalcio francese (come direttore tecnico, momentaneo tecnico dell’Under 20 e successivamente per un anno esatto timoniere dell’Under 21) e quindi due stagioni in Ligue 1 sulla panchina del Bordeaux. Nel curriculum anche una nuova ma brevissima parentesi al Bayern Monaco, nel 2017, come vice di Carlo Ancelotti.

Le stelle

Saranno fondamentalmente tre i giocatori su cui si poseranno maggiormente gli occhi degli appassionati. Il primo, ovviamente, è quel Khvicha Kvaratskhelia che ha incantato Napoli segnando in un biennio 23 reti e servendo 21 assist ai compagni, ed anche il miglior realizzatore della sua nazionale con 15 centri. In avanti, occhio però anche a Georges Mikautadze: lo scorso anno ha trascinato il Metz alla promozione in Ligue 1 con un ragguardevole bottino di 24 gol, e quest’anno nella massima serie ha fatto altrettanto bene mettendo il pallone nel sacco ben 14 volte. A difendere la porta, il suo coetaneo 24enne Giorgi Mamardashvili, annoverabile nel lotto delle sicurezze: arrivato in punta di piedi nella Liga, è stato promosso in prima squadra nel Valencia diventandone il primo portiere e collezionando complessivamente 100 presenze in tre campionati.

I convocati

Portieri: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi), Luka Gugeshashvili (Qarabag).

Difensori: Solomon Kvirkvelia (Al Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persépolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (Apoel Nicosia), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk).

Centrocampisti: Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobjanidze (Atlanta United), Zuriko Davitashvili (Bordeaux).

Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Georges Mikautadze (Metz), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Giorgi Kvilitaia (Apoel Nicosia).