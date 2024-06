Euro 2024 in tv: dove vedere Germania-Scozia

Ci siamo. Euro 2024, dopo settimane di attesa, prende il via. Ad inaugurare il torneo, nella serata di oggi, venerdì 14 giugno (fischio d'inizio alle 21), sarà la sfida tra i padroni di casa della Germania e la Scozia, in programma a Dortmund. Tedeschi e scozzesi sono stati inseriti nel girone A, di cui fanno parte anche Ungheria e Svizzera. Gli uomini di Nagelsmann, anche in virtù del fattore campo, sono tra i grandi favoriti alla vittoria finale del titolo, mentre la formazione di Clarke ha come obiettivo quello di provare ad accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Germania-Scozia, le scelte di Nagelsmann

Nagelsmann, per il debutto ad Euro 2024 della sua Germania, si affiderà al 4-2-3-1. Al centro dell'attacco Havertz dovrebbe essere preferito a Fullkrug, con il giocatore dell'Arsenal supportato da Musiala, Gundogan e Wirtz. In mezzo al campo il tandem formato da Andrich e Kross, linea difensiva composta da Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck (in ballottaggio con Tah) e Raum. In porta Neuer preferito a Ter Stegen.

Germania-Scozia, le scelte di Clarke

Clarke, dall'altra parte, punterà sul 3-4-2-1, con Adams a fungere da riferimento offensivo. Alle spalle del centravanti del Southampton agiranno McGinn e McTominay, mentre in mezzo al campo ci saranno McGregor e Gilmour, con Ralston e Robertson a presidiare le corsie esterne. In difesa Porteous, Hendry e Tierney, in porta Gunn.

Germania-Scozia, le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. Ct. Clarke.

Germania-Scozia, dove vedere la partita in tv e streaming

Germania-Scozia, gara inaugurale dei campionati europei 2024 ed in programma venerdì 14 giugno alle 21 a Dortmund, sarà visibile in chiaro sulla Rai, che trasmetterà 31 dei 51 match del torneo, su Rai 1. Sarà possibile seguire la sfida anche su RaiPlay: in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. La partita sarà inoltre trasmessa da Sky, emittente sulla quale sarà possibile seguire tutte le sfide della manifestazione: in questo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà visibile anche in streaming su Sky Go. La gara, infine, sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky.