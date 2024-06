Euro 2024, i tre giocatori rivelazione della prima giornata

Euro 2024 è ormai entrato nel vivo. Ieri, martedì 18 giugno, si è infatti conclusa la prima giornata della fase a gironi, durante la quale, oltre a tante conferme (come quelle di Francia, Inghilterra, Germania, Spagna e Portogallo, che hanno battuto rispettivamente Austria, Serbia, Scozia, Croazia e Repubblica Ceca), ci sono state anche alcune sorprese, come l'affermazione della Slovacchia con il Belgio e la larga vittoria della Romania sull'Ucraina. E, come spesso accade, alcuni giocatori sconosciuti al grande pubblico hanno saputo conquistarsi, almeno per qualche ora, la vetrina.

Nicolae Stanciu

La netta vittoria della Romania contro l'Ucraina, con gli uomini di Iordanescu capaci di travolgere per 3-0 quelli di Rebrov, porta la firma di Nicolae Stanciu, centrocampista classe 1993 del Damac, formazione saudita. Nel match con gli ucraini ha sbloccato il risultato con una perfetta rasoiata dal limite dell'area su cui nulla ha potuto Lunin, che, suo malgrado, aveva dato l'avvio all'azione con un rinvio completamente fuori misura. Oltre al gol, Stanciu ha regalato nel corso della sfida numerose giocate di qualità, affermandosi come il migliore in campo in assoluto.

Ivan Schranz

La sorpresa più grande della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 è stata la vittoria sul Belgio della Slovacchia. Un successo che porta la firma di Ivan Schranz, bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto sulla corta respinta di Casteels sulla conclusione di Kucka. Probabilmente il punto più alto della carriera dell'attaccante classe 1993 dello Slavia Praga.

David Hancko

Un successo, quello della Slovacchia, arrivato grazie anche alla solidità del reparto difensivo. Leader indiscusso della retroguardia è stato David Hancko, colosso di 188 centimetri in forza al Feyenoord. Una partita praticamente perfetta la sua, impreziosita da un salvataggio sulla linea a portiere battuto.