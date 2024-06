Euro 2024, tutti i limiti (ad oggi) dell'Inghilterra

C'è una Nazionale che, almeno fin qui, ha forse deluso più di tutte. Stiamo parlando dell'Inghilterra, che si è presentata ai nastri di partenza di Euro 2024 come una delle principali candidate al titolo e capace invece di raccogliere nella fase a gironi soltanto una vittoria, quella all'esordio per 1-0 contro la Serbia. Per i Tre Leoni, poi, solo due scialbi pareggi: prima quello per 1-1 con la Danimarca e poi quello a reti bianche con la Slovenia. Un ruolino di marcia non certo esaltante che, complice la pareggite delle concorrenti, non ha comunque impedito agli uomini di Southgate di conquistare il primo posto nel girone C. Per ambire a salire sul tetto d'Europa, però, occorrerà qualcosa in più.

Mancanza di movimento senza palla, vuoto a centrocampo e scricchiolii in difesa: i problemi dell'Inghilterra

Chi ha avuto modo di osservare le partite dell'Inghilterra nella fase a gironi avrà sicuramente notato in primis un aspetto: la quasi totale mancanza di movimento senza palla. Una formazione, quella inglese, perennemente statica, con quasi tutti gli interpreti che aspettano il pallone sui piedi. Soltanto Kane e, a sprazzi, Saka e Foden cercano di cambiare lo spartito, dando vita a qualche accelerata che rimane però estemporanea. Totalmente anonimo, invece, l'altro fuoriclasse del reparto offensivo dei Tre Leoni, quel Jude Bellingham capace di incantare a Madrid. Il fantasista, fino a questo momento, è stato un lontano parente di quello ammirato al Real, anche se, va detto, suo è stato il gol che ha permesso alla formazione di Southgate di conquistare la prima (e fin qui unica) vittoria del torneo.

C'è poi, almeno fino ad oggi, un problema centrocampo: accanto a Rice, infatti, c'è il vuoto. Nelle prime due gare il ct inglese ha puntato su Alexander-Arnold, che però un centrocampista non è e che, non a caso, ha faticato enormemente a trovare la posizione. Southgate, nella terza partita, si è allora affidato a Gallagher, bocciato però già a fine primo tempo. Insomma, in mediana, in questo momento, non sembrano esserci garanzie. Soltanto Mainoo, subentrato nella ripresa contro la Slovenia, ha fatto forse vedere qualcosina in più (ma comunque troppo poco per una Nazionale così ambiziosa).

Qualche scricchiolio, infine, c'è anche in difesa. Ad oggi positivo è stato sicuramente il rendimento di Stones, certezza di quest'Inghilterra così come del Manchester City di Pep Guardiola, mentre Guéhi ha manifestato più di qualche difficoltà. Il centrale del Crystal Palace è parso ancora acerbo, rendendosi protagonista di diversi errori che, a certi livelli, suonano come banali. Buon per lui che fin qui gli inglesi non abbiano affrontato formazioni di primissimo piano, altrimenti, probabilmente, sarebbero stati dolori.