Italia, luci e qualche ombra: cosa ha detto la partita d'esordio con l'Albania

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L'Italia, all'esordio ad Euro 2024, ha superato a Dortmund in rimonta per 2-1 l'Albania. Un successo che era fondamentale per il cammino nel torneo, dato che la nostra Nazionale, nei prossimi impegni, dovrà vedersela con due avversari non certo morbidi come Spagna e Croazia. Battere quindi gli uomini di Sylvinho, sulla carta la formazione materasso del girone, era quindi di vitale importanza per non mettere in salita la strada verso gli ottavi di finale. Ed i tre punti, alla fine, sono arrivati in maniera pienamente meritata, anche se non senza qualche brivido.

Cosa non va: l'avvio shock e il mancato colpo del ko

Sì, partiamo proprio dall'inizio, dalla clamorosa leggerezza di Dimarco che, di fatto, ha consegnato a Bajrami il pallone dell'1-0 per l'Albania. Sia chiaro, qui non vogliamo mettere in croce nessuno (anche perché lo stesso Dimarco, tolto quell'errore, ha disputato poi una partita più che positiva), ma a questi livelli certe disattenzioni non sono ammesse: perché stavolta è andata bene che di fronte, con tutto rispetto, ci fosse una Nazionale modesta, ma immaginatevi cosa potrebbe significare partire ad handicap, magari, nella sfida contro la Spagna. Poi, a rimonta compiuta, ad essere mancato è stato il colpo del ko, con gli azzurri, complice anche un pizzico di sfortuna (vedi il palo di Frattesi), che non sono stati capaci di "uccidere" gli avversari, tenendoli in vita fino al 90' e rischiando poi, nel finale, di subire la beffa. Le partite, quando se ne ha l'opportunità. vanno sempre chiuse. E Spalletti, questo, lo sa bene.

Cosa va: la reazione e la qualità dei primi quarantacinque minuti

Di contro ad un paio di cose sicuramente da sistemare, ci sono però anche tanti aspetti positivi da sottolineare. A partire proprio dalla reazione, veemente, che ha permesso alla nostra Nazionale di ribaltare subito le sorti di un incontro iniziato in salita: un gol incassato a freddo, soprattutto in quel modo, avrebbe potuto togliere sicurezza, invece gli uomini di Spalletti hanno prontamente azzannato l'avversario, rimettendo le cose a posto nel giro di un quarto d'ora. Un segnale, forte, di carattere. Ma il ribaltone, l'Italia, lo ha compiuto non solo con il cuore, ma anche con la qualità: veder giocare gli azzurri nel corso del primo tempo è stato infatti un piacere. Fraseggio corto, intensità, recupero palla alto, verticalizzazioni precise e puntuali: una squadra vera, di quelle che sanno sempre cosa dover fare in campo. Ecco, questo è ciò che ci fa guardare ai prossimi (delicati) impegni con un pizzico di fiducia in più. Anche se sappiamo bene che il vero Europeo, per l'Italia, inizierà forse proprio contro la Spagna.